UPN aparta a la alcaldesa del Valle de Egüés de la lista electoral

Amaya Larraya Marco, no optará a la reelección. Su partido, La actual alcaldesa del Valle de Egüés,, no optará a la reelección. Su partido, UPN , le comunicó el jueves que no cuenta con ella como aspirante a revalidar el cargo ni como parte de la lista cuya “cabeza” dará a conocer hoy junto a las de otros municipios de la comarca. La de Larraya es la única opción rechazada en la zona como candidata a la alcaldía para estos comicios entre los actuales regidores regionalistas en listas de Navarra Suma en 2019. La nueva candidatura de UPN no ha trascendido tras confirmarse las de las alcaldesas de Burlada y Barañáin, Ana Góngora y María Lecumberri, y la del alcalde de Noáin (Valle de Elorz), Sebastián Marco. Hace unos días se presentó la del alcalde de Berrioplano, Raúl Bator.

Amaya Larraya, de 28 años, con formación en finanzas y soltera, mostró su decepción por la situación tras haberse puesto a disposición del partido. Fue, junto a otros integrantes de UPN en la comarca como su compañera Juliana Anchundia; la alcaldesa de Barañáin, María Lecumberri; el teniente de alcalde de Burlada, Ander Carrascón, o el concejal de Cizur Alfredo Caballero, parte de los apoyos que tuvo Sergio Sayas cuando aspiró a presidir UPN frente a Javier Esparza. Otras personas en aquella lista han dado el paso de darse de baja del partido y han sido anunciados como cabeza de lista del PPN. Larraya no. La formación popular presentó como candidata a la alcaldía a la teniente de alcalde, Inmaculada Múgica. Amaya Larraya aseguró que el del PPN no es un proyecto “que me represente ni en el que me vea”.

Desconoce la todavía alcaldesa si el apoyo de hace tres años a Sergio Sayas ha pesado sobre la decisión que le comunicaron en una reunión el presidente de UPN, Javier Esparza, y la secretaria general, Yolanda Ibáñez. “Al final parece que soy la única cabeza que van a cortar”, apuntó al respecto.

DUDAS Y SILENCIOS

Hasta la fecha UPN había “guardado” sus candidaturas en los principales municipios de la comarca, uno de los feudos que mantenía. Los nervios se acumulaban en algunas sedes. Incluso el partido había dado orden a los aspirantes para ni siquiera confirmar sus intenciones o si se habían postulado, aseguraron hace semanas algunos de ellos. Larraya reconoce ahora que hace un tiempo dio el paso y se ofreció a repetir como aspirante. “Teníamos proyectos en marcha y otros en mente para poder desarrollar, pero no ha habido opción. Me han dicho que no cuentan conmigo, pero sin más explicaciones”, se lamentaba la edil.

Durante estos años en la alcaldía, con ocho representantes en una corporación de 21, y tras el congreso que dividió a UPN han trascendido las diferencias en el grupo municipal y en el comité local. En 2020 se eligió como presidenta a Raquel Idoate, miembro de la ejecutiva de Esparza en UPN. Ahora Larraya reconoce haberse sentido sola en estos años en los que fue la alcaldesa más joven en el tercer municipio de Navarra.