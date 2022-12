Auriculares y móvil copan el grueso de sanciones a ciclistas en Pamplona

Bicicleta y ciudad. Una fórmula que cada vez gana más adeptos y que se ha constituido como la mejor solución a la movilidad urbana, siempre salvando distancias en cuanto a necesidades y excepciones. Y es que es innegable que, además de reducir la contaminación, que debería ser tarea diaria de cada ciudadano, está demostrado que montar en bicicleta evade el estrés y es útil para relativizar los problemas.

Pensando en dibujar un retrato robot del ciclista urbano de Pamplona, lo cierto es que resulta bastante complicado. Lo mismo universitarios que directores de empresas, trabajadores de fábricas o madres con hijos de camino a la escuela. Un perfil heterogéneo y que cada vez va a más, ya que tampoco podemos olvidara aquellas personas de más de 60 años que siguen fieles a sus ciclos.

Ahora bien, ¿qué sucede cuando el número de ciclistas se dispara en una ciudad? Sin un registro de bicicletas obligatorio, se convierte en inviable cifrar el número real de ciclos que conviven en nuestras calles. Pero, lo que sí resulta sencillo de observar, es esa tendencia al alza. Es innegable que, de unos meses a esta parte, el número de ciclistas urbanos se ha multiplicado de manera exponencial.

Un crecimiento que trae aparejado, como es de suponer, un incremento en el número de sanciones interpuestas a quienes conducen estos medios de transporte. Tanto que, hasta octubre, el Ayuntamiento de Pamplona ha interpuesto más de un millar de sanciones tanto a ciclistas como a usuarios de vehículos de movilidad personal. En concreto, las multas ascendieron a 770 en el caso de las bicicletas, siendo las 284 restantes para los patinetes.

Mirando de cerca la Ordenanza de Movilidad, son múltiples las irregularidades que pueden haberse cometido. En el caso de los ciclistas, los motivos que más han impulsado las sanciones están relacionadas con circular por las aceras (prohibido por normativa salvo en el caso de rodar junto a menores de edad) y desplazarse con cascos o hablando con móvil (falta de atención en conducción). Más de dos tercios de las sanciones totales interpuestas a ciclistas. Es decir, 579 de las 770 multas finales.

En el caso de los patinetes, el grueso de sanciones se centra en menores de edad circulando sin casco (resulta obligatorio desplazarse en VMP con esa protección). 121 de 284. Le siguen las multas por desplazarse por acera cuando lo tienen prohibido por Ordenanza. Recordemos que la norma les exige conducir por calzadas de un solo sentido (máximo 25 km/h), carriles bici segregados y plataformas compartidas (como Carlos III).

OTRAS SANCIONES

​Bicicletas

Motivos/Sanciones

Circulación sin casco en menores 9

Dos ocupantes 9

Circulación por la acera 204

Realización de maniobras prohibidas 6

No obedecer indicaciones de los agentes de Policía Municipal 5

No respetar el semaforo en rojo 16

Conducción con cascos o hablando con móvil 375

Tasa de alcohol o drogas 104

Circulación sin luces por la noche 21

Estacionamiento irregular 5

Circulación a velocidad inadecuada 11

Circulación irregular en paso de peatones 5



Vehículos de movilidad personal

Motivo/Sanciones

Circulación sin casco en menores 121

Dos ocupantes 7

Circulación por la acera 67

Realización de maniobras prohibidas 0

No obedecer indicaciones de los agentes

de Policía Municipal 5

No respetar el semaforo en rojo 2

Conducción con cascos o hablando con móvil 46

Tasa de alcohol o drogas 26

Circulación sin luces por la noche 4

Estacionamiento irregular 0

Circulación a velocidad inadecuada 6

Circulación irregular en paso de peatones 0