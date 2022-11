La familia afectada por el error al etiquetar una urna funeraria califica de "bochornosa" la respuesta del Ayuntamiento

Errores cometemos todos. Es una licencia que la sociedad se permite para perdonar y comprender aquellos fallos que se repiten a diario. Pero, está claro que, aunque equivocarse forma parte de la vida, hay confusiones que implican una mayor carga sentimental para quien los sufre.

descubrieron un fallo identificativo en la urna que contenía las cenizas de su madre, lo que les empujó a pedir explicaciones al intentar aclarar algunas de las dudas que siguen latiendo cada vez que piensan en lo sucedido. "Fue un disgusto tremendo ver el nombre de otra señora donde tenía que haber estado el de mi madre (persona que, casualidad, fue incinerada media hora antes)", explicaba Ana, hija de la fallecida. Y, sin habérselo propuesto, la familia Grau-Irigoyen sabe perfectamente de lo que se trata. Como se recordará, los afectadosque contenía las cenizas de su madre, lo que les empujó a pedir explicaciones al Ayuntamiento de Pamplona paracada vez que piensan en lo sucedido. "Fue un disgusto tremendo ver el nombre de otra señora donde tenía que(persona que, casualidad, fue incinerada media hora antes)", explicaba Ana, hija de la fallecida.

Desde el consistorio, desde donde se aseguraba que el proceso de incineración había sido correcto, sin resquicio de duda a un posible fallo que pudiera motivar un cambio a la hora de entregar las cenizas de cualquier persona fallecida.

Ahora, con el informe municipal en la mano, la familia se siente "indignada" con la respuesta recibida. Y entre los motivos, explican que aunque el consistorio admite que imprimió en dos urnas el mismo nombre, también aseguran fehacientemente que las cenizas entregadas son las de la madre fallecida. "¿Cómo saben que las urnas (que eran del mismo modelo según el operario) no se intercambiaron? Es una duda que nunca podremos quitar de nuestros pensamientos", garantiza Ana Grau.

Pero eso no es todo. Otra de las cuestiones a la que no pueden dejar de dar vueltas es, si el el error fue imprimir dos veces el mismo nombre, ¿por qué el nombre de la bolsa y el de la urna no coinciden? "El escrito no contiene ni siquiera una disculpa", dicen. "Creo que el error y mi familia lo mereceríamos".

En definitiva, la respuesta del Ayuntamiento de Pamplona, a su manera de ver, es "bochornosa", ya que explica de manera "sucinta e incompleta" los hechos ocurridos. "Denota bastante indiferencia por parte de quien lo ha escrito", valoran.

Dado que no pueden cambiar los hechos, los afectados esperan que, al menos, no vuelvan a causar un dolor como el que sienten a otra familia.

Recordemos que, a raíz de este error, que el consistorio calificó de "puntual", desde el Ayuntamiento de Pamplona se tiene pensado modificar parte del protocolo.