Cinco tortillas de patata ante las que arrodillarse en Pamplona

Cada vez que alguien osa escribir cualquier cosa sobre las tortillas de patata surgen los eternos debates en torno a este plato. Por eso, para ir de cara, te diré que soy activista del 'concebollismo' en lucha por el cuajado cremoso. Pero no soy ‘tiquismiquis’, no le hago ningún asco a otras modalidades. Esponjosas, jugosas, cremosas, gruesas, finas… cualquier versión puede ser válida como un gozoso tentempié. Lo único que no puedo aceptar -y creo que estarás de acuerdo conmigo- es la tortilla de cuajado excesivo, la que está más seca que la cañería de una pirámide.

A partir de aquí, con todas las cartas sobre la mesa, ya podemos hablar sin rodeos. No te voy a discutir que la mejor es la de tu madre. Pero, ¿qué hacemos si no podemos disfrutar de ella o si somos más inútiles en la cocina que la bocina de un avión? Bares, restaurantes, cafeterías. Esos lugares en los que la preparan con ingredientes de calidad y a lo largo de los años han encontrado su propio equilibrio entre patata y huevo.

Pero pedir este humilde plato puede ser como jugar a la ruleta rusa. Por eso, para que la próxima vez que se te antoje puedas pedir una tortilla de patata sin jugártela te voy a dejar un listado de algunas de las mejores de Pamplona. Y no, no he recorrido la ciudad probando todas y cada una de ellas. He tenido que pedir ayuda al pueblo soberano a través de mi cuenta de Instagram para elaborar este listado.

HELADERÍA ELIZALDE

David García

El local puede pasar totalmente desapercibido para los ‘catatortillas’ por su exterior con pinta de heladería. Pero no te dejes engañar, es uno de los templos de la tortilla de la ciudad. Así lo acreditan sus dos galardones en la Semana de la Tortilla de Navarra. Ni demasiado líquida ni cuajada del todo, el punto perfecto. La patata queda confitada y se deshace en la boca. Algo que convierte este local de la calle San Nicolás en parada obligatoria para los apasionados de este plato. La venden en dos variedades: con cebolla y con jamón.

LA NAVARRA

David García

Si hay un sitio que se le viene a la cabeza a cualquier pamplonés al hablar de este plato ese es La Navarra, en la calle Amaya. Nos encontramos en esta ocasión con una tortilla sin cebolla, con los trozos de patata algo más enteros que la anterior y un punto más de sal. Es fácil que te encuentres el plato recién hecho ya que no paran de salir de la cocina. Por cierto, ya que estás ahí aprovecha también para probar su ajoarriero, muy apreciado también por sus parroquianos.

BAR HAWÁI

David García

Con un formato curioso -no tiene nada que ver con el resto del listado- el bar Hawái de Pamplona sirve una tortilla que se elabora en el momento, con la cantidad de huevos que le plazca al cliente. Nos encontramos con una patata con un nivel de fritura superior a todas las demás, con un toque de pimiento verde y acompañada de una cebolla caramelizada. El contraste dulce salado destaca en el pintxo protagonista de este pequeño local situado en la calle Navarro Villoslada.

CAFETERÍA ELICH

David García

El paraíso de las tortillas de la calle Fuente del Hierro. Las tienen de todos los tipos: vegetal, con txaka, alioli, roquefort, con y sin cebolla… Además, cada día sacan diferentes versiones de este plato al mostrador. Perfecto para los que no quieren caer en la rutina culinaria. En cuanto a la tortilla básica con cebolla -la que más se vende- es jugosa, con el huevo y la patata muy integrados.

BAR OTERO

David García

El bar Otero, ganador en el año 2017 del concurso de tortilla de la Asociación de Hostelería de Navarra, sigue manteniendo la receta que les llevó a lograr el máximo galardón, a pesar del cambio de dueños. Este local situado en la calle La Rioja esta ahora regentado por una familia asiática, encargada ahora de elaborar un bocado con una patata muy deshecha y en el punto perfecto de cuajado.