Comienzan las actividades programadas para la Semana del Producto Local de Pamplona

El eje fundamental será la exposición y venta de alimentos en la Plaza del Castillo por parte de 44 productores y productoras procedentes de diferentes organizaciones comprometidas con el concepto producto local y de calidad. Este mercado permite el contacto directo entre la parte productora y la parte consumidora, y estará abierto al público mañana y tarde del 5 al 11 de octubre, y por la mañana el miércoles día 12.

Durante esos días están previstascomo una serie dede productos (vinos D.O. Navarra, quesos D.O. Roncal y D.O. Idiazabal, Aceite de Oliva Virgen Extra y miel) en el Nuevo Casino Principal, sesiones gratuitas a las que hay que inscribirse en la web https://semanadelproductolocal.com/. Asimismo, se han programado, apto para todos los públicos y que se desarrollará en las calles limítrofes a la Plaza del Castillo, juegos infantiles, y el II concurso de Pintura Infantil de Producto Local.