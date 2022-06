Maya: “No tenemos ningún interés especial en tener esas barras en la Plaza del Castillo”

Enrique Maya, durante la visita a las obras del futuro eje sostenible de Labrit. Preguntado por los periodistas sobre la propuesta de colocar hasta diez barras en la icónica Plaza del Castillo, el máximo responsable de Pamplona lo dejó claro: “Me llega que los hosteleros, en general, no están contentos, no les atrae mucho la idea”, expresa. Aún así, prefiere esperar a que finalice el plazo (este viernes a las 14 horas) para comprobar si algún bar está o no interesado en la licitación. “Si no se presentan, se acabó el problema. No tenemos ningún interés especial en tener esas barras”, sentenció. Directo. Así fue el alcalde de Pamplona,, durante la visita a las obras del futuro eje sostenible de Labrit. Preguntado por los periodistas sobre la propuesta de colocar hasta, el máximo responsable de Pamplona lo dejó claro: “Me llega que los hosteleros, en general, no están contentos, no les atrae mucho la idea”, expresa. Aún así, prefiere esperar a que finalice el plazo (este viernes a las 14 horas) para comprobar si algún bar está o no interesado en la licitación. “Si no se presentan, se acabó el problema. No tenemos ningún interés especial en tener esas barras”, sentenció.

LA PASARELA, CERRADA EN SAN FERMÍN

A renglón seguido, la pregunta fue directa hacia ese símbolo de la ciudad y, a la vez, icónica polémica de la agenda política del Ayuntamiento de Pamplona: la pasarela de Labrit. En obras, la infraestructura no podrá disfrutarse durante estos primeros Sanfermines tras la pandemia. Así lo aseguró Enrique Maya, quien adelantó que se habían sufrido pequeños retrasos, “habituales en cualquier obra”, pero que no tardará en volver a ser transitable. En este sentido, se alegró de no haberla derruido, como pedía la oposición. “Nos hubieran ‘dado’ como le han dado con el expediente del secretario”, dijo en alusión a la anulación de la convocatoria de esta plaza de la plantilla municipal. Finalmente, remarcó que ya guardan la justificación de todos los costes. “Irán directamente a los tribunales para que sean los seguros los responsables y paguen”, expresó.