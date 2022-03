Una app para 700 kilómetros de vías ciclistas

Ya no hay excusa. Esas fórmulas de no quererpor desconocer tramos, carriles, trayectos o distancias acaban de dejar de ser válidas. ¿El motivo? Una nueva aplicación identificaya no solo en Pamplona , sino en el grueso de la Comunidad foral. El programa recoge por tanto carriles bici, rutas e itinerarios disponibles, así como la ubicación de los correspondientes, entre otros datos.