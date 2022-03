Padres de Asier: "Ha habido contagios en clase; los padres de los amigos estaban asustados"

Lourdes Pérez Galar y Óscar Arbeloa García hablan compenetrados. Naturales de Pamplona y de 42 y 43 años, desde hace tres viven en Aibar con su hijo Aimar, de 13, y con Asier, de 9. Por el pequeño han pasado a integrar la asociación Hiru Hamabi de daño cerebral adquirido infantil. Asier nació con una cardiopatía congénita y parte del pulmón izquierdo sin desarrollar. Tras un ictus y un infarto, su cerebro se vio afectado y quedó con una pequeña cojera y la mano izquierda sin movilidad. Aunque el primer estado de alarma impidió que Asier acudiera a la Clínica Paso a Paso, en cuando pudieron salir retomaron las sesiones de rehabilitación. “La meta está en que tenga una vida lo más autónoma posible y la cardiopatía no vuelva; hemos aprendido a no predecir el futuro, sino a luchar por él y viviendo siempre el presente”, señalan sus padres.

¿Cómo han pasado los dos años de pandemia?

Asier estuvo dos meses sin terapias durante el confinamiento. La ventaja de estar en el pueblo es que nos mandaban muchos circuitos y tenía espacio en el patio. Con las tareas de neuropsicología que logopedia, hemos hecho lo que hemos podido. Tanto la clínica como el colegio iban a una.

¿Creen que el parón tuvo consecuencias para Asier?

Sacarlo de las rutinas lo revoluciona. Y nosotros no somos terapeutas, siempre está mucho más retador; él sabe perfectamente con qué figura puede trabajar mejor. Se hizo lo que se pudo, trabajando todos los días.

¿Físicamente lo ha notado?

Físicamente, Asier es lo que menos preocupados nos tiene. Hace natación adaptada, pádel adaptado y futbito. El cole es una escuela rural; hay pocos en cada clase y la atención es mucho más personalizada. Tiene sus apoyos, logopeda, cuidador y siete horas de rehabilitación. Aparte va al conservatorio de Sangüesa y hace percusión.

¿Habéis notado cambio con la llegada de las vacunas y se ha abierto todo?

Sabíamos que era de riesgo y que había que tener mucho cuidado; hasta que comenzó el curso lo teníamos controlado. No sabíamos qué le podía pasar si lo cogía [el coronavirus] por la cardiopatía y que le falta un trozo de pulmón. Y que no nos afecta a todos igual. El primer año estuvimos con más cuidado, más ansiedad, pero fueron pasando los meses y no se lo ha cogido.

¿Ha asistido con normalidad a sus clases?

Totalmente. Ha habido contagios en clase, los padres de los amigos estaban asustados, como ‘A ver ahora Asier...’ Pero como un jabato, no se ha cogido nada. A partir de los 6 años no ha faltado ni un día.

¿Por eso buscaron el cambio de la ciudad al entorno rural?

Tuvimos muchas dudas porque los primeros años necesitaba muchísimos médicos y rehabilitaciones, hemos llegado a tener entre 14 y 18 horas semanales de rehabilitación. Después de consultarlo mucho, los médicos que lo llevaban nos lo recomendaron porque un niño con una discapacidad mejora mucho en un sitio pequeño, la sociabilización es más fácil.

¿Han sufrido retrasos en sus consultas médicas?

Ya había antes de la pandemia. Nos llevan muchos especialistas, tienes que estar encima, pendiente de todas las citas. Casi ha mejorado, porque te dan una hora, llegas y no hay prácticamente que esperar. Antes llegabas a una hora y no sabías a la que salías, ahora no.

¿Por qué tuvo la lesión cerebral?

Después de su segunda operación, estuvo conectado a la ECMO [máquina de oxigenación], así su corazón podía aguantar, pero tenía sus contraindicaciones; una, que no tenía anticoagulantes. Se le formó un trombo cerebral y uno pulmonar. A los tres días de haber salido de la operación le dio un ictus cerebral grave y un infarto pulmonar. Con el trombo pulmonar actuaron y le extrajeron un trocito de pulmón; el cerebral es el que más secuelas le ha dejado. Durante tres años vivimos en el hospital.

¿Cómo fue ese tiempo para su hermano Aimar?

Vivió todo desde el embarazo, nos acompañó a las ecografías cuando se pudo, siempre orientados por una psicóloga. Tenía entonces 5 años y nos lo llevamos a Madrid, estaba con mis padres. Los primeros años hacía cosas que ni yo hacía, como levantarse de noche para ver si su hermano respiraba. Lo vivió bastante bien para de repente sus padres desaparecer, nos lo puso fácil.

¿Cómo es su relación?

De hermano mayor, de ahora paso y te chincho [ríen]. Es buena, ni contigo ni sin ti.

Dependencia de la financiación privada

asociación de Daño Adquirido Infantil, en Navarra confiaron en las medidas de seguridad de los centros en los que los pequeños reciben sus terapias, aunque redoblaron los cuidados. “A nosotros ninguna nos ha transmitido miedo”, señala Yolanda Fonseca, presidenta de la entidad. Sí temieron la cancelación definitiva del programa de cofinanciación de las sesiones, Objetivo: 20 pavos, tras paralizarlas en 2021: ”Lo tuvimos que suspender porque no teníamos financiación externa y después del verano, gracias a Las familias de Hiru Hamabi, la, en Navarra confiaron en las medidas de seguridad de los centros en los que los pequeños reciben sus terapias, aunque redoblaron los cuidados. “A nosotros ninguna nos ha transmitido miedo”, señala, presidenta de la entidad. Sí temieron la cancelación definitiva del programa de cofinanciación de las sesiones, Objetivo: 20 pavos, tras paralizarlas en 2021: ”Lo tuvimos que suspender porque no teníamos financiación externa y después del verano, gracias a Volkswagen , una subvención de La Caixa , y alguna otra lo hemos podido reanudar”. Y durante el confinamiento ya experimentaron los efectos de que los niños se quedaran sin terapias de rehabilitación. “Varios casos que tuvimos las necesitaban para vivir, para no tener dolores en su día a día”, añade.

Hiru Hamabi cofinanció 620 tratamientos de los menores socios durante el año pasado, lo que supuso 10.563 euros aportados por la asociación. Las ayudas públicas que reciben, apunta Fonseca, han sido similares o algo inferiores a las anteriores. “De Derechos Sociales hemos recibido una pequeña parte, creo que menor. Es la pescadilla que se muerde la cola: somos pequeños, tenemos que aplicar a otro tipo de subvenciones y no podemos crecer, entonces no podemos dar los tratamientos”, lamenta la presidenta.

Aunque las terapias impartidas en los centros escolares también se retomaron, Fonseca señala que el problema anterior a la pandemia continúa porque se detienen durante el periodo estival y otras vacaciones: “Este tema está un poco en el aire. Ha habido comunicaciones entre el departamento de Salud y Educación, pero no hay solución”.