Juan Carlos Unzué: “Conmigo estarán todos los compañeros del equipo de la ELA”

Juan Carlos Unzué suena feliz al otro lado del teléfono. Una llamada del alcalde de Pamplona, Enrique Maya, le confirmó tras la junta municipal de portavoces que definitivamente es la persona designada para abrir los Sanfermines de 2022 y lanzar el Chupinazo que, salvo novedad por la evolución de la pandemia, retomará las fiestas tras dos años de suspensión. Reconoce la ilusión “en lo personal como navarro y pamplonés”, pero sobre todo, enfatiza, “porque va a ser una publicidad fantástica y difícilmente mejorable de poder visibilizar nuestra causa, nuestra enfermedad”. “Yo estaré allí en el balcón, pero conmigo van a estar todos los compañeros de mi equipo de la ELA”, apostilla en una conversación tras una videconferencia ya programada y plagada de interrupciones por llamadas y mensajes de felicitación.

¿Cómo ha sabido que era la persona elegida para lanzar el Chupinazo? ¿Cómo ha sido el proceso estos días?

Hoy me ha llamado el alcalde, pero hace un par de meses en algún medio de comunicación le comentaron, sin haber hablado conmigo, la posibilidad y no dijo que no. También tras una charla en Salesianos comenté lo que me parecía como navarro y como pamplonés, la ilusión que me hacía. Pero sobre todo le traslado al hablar estos días lo importante que va a ser.

¿Desde cuándo lo sabe?

El alcalde contactó conmigo la semana pasada por primera vez y me hizo saber que tenía la fuerza para poder decidir él, pero que no quería que fuese de esa manera y que lo que iba a tratar, como ha dicho públicamente, es de hacer que fuese de forma consensuada y de que todos los grupos políticos estuviesen de acuerdo. Y espero que así haya sido. Eso sería un poco lo que me daría más satisfacción.

Políticos al margen, ¿siente el apoyo de la ciudadanía tras la lección de vida que nos da desde que hizo pública su enfermedad?

Se nota, sí. Mucha gente escucha lo que vas diciendo y se queda impactada por el mensaje y la cruda realidad que es esta enfermedad. Se que al final hay mil causas y muchísimas personas que son merecedoras e incluso más de lo que yo puedo serlo, pero estoy contento por dos razones. Porque se da la oportunidad a una persona navarra y de la ciudad. Y porque con esa decisión se puede hacer más visible y no sólo a nivel nacional sino también internacional.

Lo cuenta en esas charlas que está dando y lo ve en compañeros, la dificultad para tener una vida digna ante esta enfermedad. ¿Es parte del mensaje que va a expandirse?

Que los políticos me hayan dado esta posibilidad es una buena decisión para la causa. Porque yo soy exigente y al menos trato de concienciarlos y que sepan cuál es la cruda realidad. Y ver que ellos no han querido obviarme o elegir otra persona u otra causa, lo que hace es meterse un poco de presión y mostrar que estamos en el mismo bando. Evidentemente esto no se va a solucionar con tirar un chupinazo, porque hacen falta que actúen y cambien, pero al menos estamos en ese proceso. En lo últimos meses en Navarra y en Cataluña y en Vigo el otro día con el alcalde, ves más posibilidades de transmitir lo que reivindicamos y veo movimientos y ganas de hacer o de darnos esa posibilidad de tener una vida digna a los pacientes que hay en ese país.

Ahora que los va a abrir, ¿cómo han sido sus sanfermines?

Al final han sido un poco reducidos. Al salir joven a varios sitios tuve oportunidad de traer a amgios de otras cidadaes y qué mejor que venir a Pamplona en estas fechas. Digo reducidos porque los concentrabamos en 24 o 48 horas y había noches en Jarauta que parecía una concentración de futbolistas. Gente como Beguiristáin, que casi era asiduo; Pep Guardiola un año, amigos de otros jugadores navarros... Aprovechábamos el día, pero lo que no hice nunca fue salir al encierro. Sí que disfruté de las ba rracas. De chaval y con los hijos. Era una excusa para volver.

¿Y ha podido pensar cómo va a ser estar en el balcón del Ayuntamiento el 6 de julio a las doce?

¡No me habéis dado tiempo! Soy de los que si lo veo, lo creo. No me había puesto en el lugar ni en el día. Veremos un poco, si alguien me puede acompañar será mi mujer la primera y si están mis hijos, que han dicho que el 6 de julio nos veremos allí, igual les hace ilusión. O quizá más estar en la plaza, por la edad.