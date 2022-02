Cortes de tráfico los días 2 y 3 de febrero por la reforma de la pasarela de Labrit

El corte total al tráfico de la cuesta de Labrit para reformar la pasarela, afectará las noches del 2 y 3 de febrero a 5 líneas diurnas y tres nocturnas.

Las líneas diurnas del Transporte Urbano Comarcal L3 (Centro-Ansoain), L5 (Orvina 3 – UN), L6 (Rochapea-UPNA, L11 (Ezkaba-El Sario) y L21 (Centro-Ansoain), así como las líneas nocturnas N3 (Labrit-Noain, N7 (Sarasate-S. Jorge-Txantrea) y N8 (Labrit-Mutilva) variarán sus recorridos las noches del 2 y 3 de febrero de 21:00h a 07:00h.

- L3, L5 y L11 (sentido Pamplona): Accederán a Pamplona por la cuesta Beloso, anulando las paradas de la c/ Magdalena, puente Magdalena, Labrit y Teobaldos, y modificando su recorrido por la c/ Etxarri Aranatz, C/ Ezkaba (Colegio Irabia) y Mugazuri, haciendo parada provisional en la Av. Baja Navarra nº11.

- L5, L11 y L21 (sentido Txantrea): Las líneas circulan por la Cuesta de Beloso, Mugazuri, y Ezkaba nº 5, anulándose la parada del puente de la Magdalena.

- L6: Se anulan las paradas del Puente del Vergel. La línea accederá a Pamplona por Oblatas y la Av. Gipuzkoa hasta retormar la C/ Amaya nº 12. La vuelta desde Cortes de Navarra se hará igualmente por la Av. Gipuzkoa y Oblatas.

- N3 y N8: Realizarán su parada de cabecera en la c/ Cortes de Navarra nº1.

- N7: (Sentido Pamplona): Accederá por la cuesta Beloso. Se anulan las paradas de la c/ Magdalena, puente Magdalena y Labrit. Modificará su recorrido por la c/ Etxarri Aranatz, C/ Ezkaba y Mugazuri hasta la Av. Baja Navarra 9, bis.

- N7: (Sentido Txantrea): Bajará por la cuesta Beloso, Mugazuri, Ezkaba, Magdalena frente al nº 1 y retomará su recorrido habitual.