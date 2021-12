Vuelve la feria de Navidad a la Plaza de Toros

La Plaza de Toros de Pamplona vuelve a acoger su tradicional mercado navideño. El año pasado la feria no dejó de celebrarse, pero las restricciones eran mayores y ahora, después de un año complicado los comerciantes vuelven a Pamplona con ilusión. Está edición 55 puestos ofrecen todo tipo de productos, desde alimentos tradicionales como los barquillos y las gominolas hasta bisutería y productos de belleza. La respuesta del público todavía no está muy clara, pero desde los negocios confían en que conforme se acerquen las fiestas la gente se anime más a pasarse y comprar algo. “La gente siempre está muy dispuesta a pesar de todas las restricciones”, comentaba Silvia Laurita, del puesto Laurita.

Jesús Caso

Entre los puestos de la feria hay algunos innovadores que llaman la atención de quien pasa por delante. Uno de ellos es Sexy Woman, el stand de Laura Esteban. Vende tirantes para sujetadores, que sustituyen a los que vienen con la prenda normal para que de esta manera puedan combinar con la ropa y ser un adorno. “A la gente le encantan, es algo que no sabes que necesitas hasta que lo ves”, explicaba. Sin duda este es su producto estrella, pero no es el único, su tienda también ofrece cubrebotas artesanos, colgadores para las gafas y las mascarillas o una bufanda multiusos que se puede llevar de hasta de veinte formas diferentes. “Se nota que la gente no ha arrancado del todo, está todavía más de mirar que de comprar”, comentaba.

Una idea parecida a la que tenía Ignacio Rodríguez, viene desde Olite con su puesto El Capotico, “con el puente y las fiestas se empieza a notar más gente, estábamos un poco preocupados. Ha hecho muy mal tiempo, además la feria se inauguró a final de mes, y si a todo eso le sumas el miedo al coronavirus, no sabíamos que íbamos a encontrar”, explicaba. El Capotico es uno de los puestos que no se pierde esta cita en la Plaza de Toros, lleva asistiendo desde que se empezó a celebrar. “Todo el mundo que viene por aquí ha probado nuestros productos, son ya una tradición”, comentaba Rodríguez, “todo es artesanal. Tenemos doce sabores de barquillos diferentes y trece de magdalenas, siempre gustan mucho.” También venden rosquillas, licores y todo tipo de dulces. Así como Ignacio Rodríguez es uno de los veteranos hay otros puestos que visitan Pamplona por primera vez. Es el caso de German Pérez, comerciante de Cecina de León. “Estamos muy contentos, como es una novedad la gente se acerca a ver el puesto.” Vende cecina de animales como el cerdo y el caballo, más tradicionales, y otras variedades más innovadoras como el burro, el ciervo o la avestruz.

REACCIONES POSITIVAS

Laura Rey estaba con su madre y su hermana, “Solemos venir todos los años, siempre compramos alguna cosa. Hoy espero encontrar unos pendientes”, comentaba. Juan Echandi también es un habitual de la feria, “ Todos los años encuentro alguna cosa para los niños, vengo varios días para ver todo lo que hay”. Entre los pamploneses que visitaban la Plaza de Toros para dar pistoletazo de salida a las compras navideñas había también algún turista. Mª Ángeles Creixell, de Barcelona, está aprovechando los días del puente para visitar la capìtal foral. “Me ha parecido un lugar muy bonito, está muy bien montado y se pueden comprar muchas cosas diferentes”, explicaba. De Barcelona también venía Mary Silva, en Pamplona para el Campeonato de España de Gimnasia Artística que se celebra en el Navarra Arena . “Es una idea muy buena para resguardarse del frío y de la lluvia. De paso miraré si encuentro alguna cosa para Navidad”. La mayoría de los visitantes acudían con niños y sin duda el gran triunfador era el puesto Terciarte, que vende láminas de terciopelo para pintar.