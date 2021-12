La tienda Adorno cumple 35 años en Ermitagaña

El 1 de diciembre de 1986 María Dolores Moreno abrió una tienda de bisutería en las Galerías Comerciales que están junto al Mercado de Ermitagaña, su barrio. 35 años después, su hija Marta Garayoa, ha celebrado una fiesta con todas sus clientas para celebrar su aniversario. La tienda desde hace diez años está situada en otro local de la misma galería, uno más grande, de 32 metros, y además de bisutería vende complementos de moda de todo tipo. María Dolores ya no está, falleció hace cinco años y medio, pero su negocio sigue teniendo esa esencia que dejó ella. “Era el alma de Adorno, además de a una madre perdí a mi compañera de trabajo, siempre estaba aquí, se puede decir que murió con las botas puestas”, cuenta orgullosa su hija que entonces se sintió muy arropada por todas las clientas en un momento tan duro. “Fue espectacular. Me dijeron que seguirían conmigo y así ha sido, por eso me gusta llamarles familia en lugar de clientas, porque son mucho más. Varias generaciones se han vestido aquí y siguen haciéndolo”, explica.

Para ellas principalmente hizo el pasado 27 de noviembre una fiesta aprovechando también que se cumplen 35 años de la inauguración de la tienda. “Reservamos toda la galería, di citas individuales a cada grupo para respetar las medidas de seguridad, hubo photocall… ¡fue un éxitazo! A pesar de la nieve, la gran mayoría de nuestras clientas, amigas, fans estuvieron presentes, la que no pudo físicamente, con un mensaje, unas flores o una llamada”, cuenta ilusionada. También era una fiesta para sus proveedores. “Con algunos llevamos 35 años, hemos crecido juntos, con ellos hemos reído, hemos llorado… Y con todo el cariño nos han creado unas minicolecciones especiales para este aniversario que presentaron en el evento. Proveedores nacionales en su gran mayoría, el 99%. “Procuramos trabajar con empresas de aquí para salir adelante todos juntos y echarnos una mano unos a otros”. Por supuesto, también empresas navarras.

MUY ACTIVA EN REDES SOCIALES

Hace 10 años empezamos en Facebook, hace 6 en Instagram y eso ya ha sido la revolución. Además durante el confinamiento decidimos lanzarnos con la página web, nos lo pedían nuestras clientas que estando cerrada la tienda querían seguir comprando", cuenta emocionada. Un confinamiento que sirvió también para ampliar mucho la comunidad, "la familia adorno como me gusta llamarles. Hicimos sorteos, hicimos directos, vídeos… mantuvimos el contacto con nuestras clientas y eso a mí me dio la fuerza necesaria y el empujón que me faltaba para hacer. Es un escaparte más, la verdad es que es una maravilla". Su página web es www.adornocomplementos.com

En Adorno se pueden encontrar todos los complementos de moda: bolsos, bufandas, gorros, paraguas, cinturones, relojes… pero su especialidad sigue siendo la bisutería. “Después de 35 años somos un referente en Pamplona y en cuanto a pendientes somos especialistas”, dice convencida. “Cuando viene una clienta y me dice: Ay, es que tengo una oreja super complicada le digo: Aquí no hay problema, seguro que de aquí sales con un pendiente porque yo te lo puedo adaptar como quieras”. Por eso el hashtag que utiliza en Instagram es #mischicasadorno. “Esto es una gran familia, la gran familia Adorno. Es una maravilla.” dice satisfecha.