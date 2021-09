Una nueva tienda de muebles y decoración en el barrio de San Juan

TuKitchen es la nueva tienda de cocinas, baños y decoración recién inaugurada en la calle Monasterio de Urdax número 23 de Pamplona.

Al frente del local se encuentra Javier Tabar, de 51 años y que lleva "toda la vida trabajando en esto", pero siempre por cuenta ajena. "Profesionalmente sentía que había tocado techo. Tenía un trabajo cómodo, con buenas condiciones, pero tenía la inquietud de dar el paso y hacer realidad este proyecto", afirma sobre esta aventura emprendedora. Tabar se considera un "decorador con exposición de muebles".

"Esto es como un showroom donde poder trabajar con el cliente una reforma integral de una vivienda, acompañándole en todo el recorrido e incluso como un proyecto llave en mano", comenta.

Javier Tabar comenzó muy joven a trabajar en Pío Guerendiáin de muebles de baño. "Los últimos 21 años he estado en cocinas Idenor, empresa familiar en la que he estado muy a gusto y a la que estoy muy agradecido. Por eso me costó dar el paso", apunta Tabar.

En mayo pasado se puso manos a la obra después de alquilar el local donde estuvo calzados Tívoli 1. "Me gusta la zona y esta esquina -expresa-. Hay mucho tránsito de gente que se mueve entre San Juan e Iturrama".

Considera que San Juan es un barrio interesante para las reformas: "Ahora la mayoría de residentes son de edad media-alta, pero va a eclosionar porque es atractivo para la gente joven".

Este decorador admite que ahora están todos los gremios "a tope". "Parece que a raíz de la pandemia muchos se han animado a darle una vuelta a su hogar.

Los programas televisivos de reformas también han podido influir, pero tienen su peligro porque ponen el listón muy alto. Sacan la calculadora y empiezan a sumar y sumar", afirma.

TuKitchen trabaja con la firma Dica. "Es un fabricante nacional del segmento medio-alto de muebles de cocina, baño, salón y dormitorios para el que busca algo diferente", señala Tabar.