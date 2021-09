Patxi Fernández, director de Seguridad Ciudadana del consistorio pamplonés, indicó que estos puestos, los conocidos popularmente como ‘naranjitos’, se cubren en distintas labores durante los Sanfermines, pero también en otras fechas puntuales. Del mismo modo, han sido contratados durante la pandemia, por ejemplo, en el control de accesos de mercadillos.

Con un paisaje todavía de incertidumbre ante la posibilidad de celebrar Sanfermines en 2022, pero con una situación cada vez más cerca de recuperar la normalidad, el Ayuntamiento se prepara.

El examen, con cien preguntas y algunas de reserva de cultura general vinculadas a Pamplona y al callejero de la ciudad, se celebró en el aulario de la Universidad Pública de Navarra. Buena parte de los aspirantes son estudiantes.

ALGUNAS PREGUNTAS DEL EXAMEN

​1. El nombre del célebre músico que ha compuesto himnos para la mayoría de las peñas de Pamplona



a. Pablo Sarasate

b. Manuel Turrillas

3. Miguel Astráin

(Respuesta correcta: b)



2. ¿Cómo se llama el elemento que utilizan zaldikos y kilikis para pegar a los niños?



a. Palo

b. Gomaespuma

c. Verga

(Respuesta correcta: c)



3. No es un plato típico de Pamplona y/o Navarra



a. Espárragos

b. Paella

c. Queso Roncal

(Respuesta correcta: b)



4. La Escuela Oficial de Idiomas está situada en:



a. La calle Erletokieta

b. La calle Compañía

c. La calle Sangüesa

(Respuesta correcta: b)



5. ¿Oficina de denuncias de la Policía Municipal está en calle?



a. Madrid

b. Pascual Madoz

c. Monasterio de Irache

(Respuesta correcta: c)



6. Es una piscina municipal:



a. CD Amaya

b. CD San Juan

c. CD Aranzadi

(Respuesta correcta: c)



7. ¿Quién organiza las corridas de toros de San Fermín?



a. El Ayuntamiento

b. La Casa de Misericordia

c. Las peñas de Pamplona

(Respuesta correcta: b)



8. La plazuela de San José se encuentra junto a



a. Plaza Consistorial

b. Condestable

c. La Catedral de Pamplona

(Respuesta correcta: c)



9. ¿Qué quiere decir Zaldiko?



a. Muñeco

b. Caballo

c. Gato

(Respuesta correcta: b)



10. El parque de los Enamorados se encuentra en:



a. Rochapea

b. Txantrea

c. San Jorge

(Respuesta correcta: a)



11. ¿Dónde se encuentra la estación de autobuses?



a. La avenida de Navarra

b. La avenida del Ejército

c. La calle Yanguas y Miranda

(Respuesta correcta: c)



12. El patrón de la ciudad de Pamplona es:



a. San Fermín

b. San Nicolás

c. San Saturnino

(Respuesta correcta: c)



13. El colegio público Elorri está en:



a. San Juan

b. Iturrama

c. Mendillorri

(Respuesta correcta: c)



14. ¿Qué línea de autobús llega hasta la estación de tren?



a. La línea 1

b. La 8

c. La 9

(Respuesta correcta: c)



15. Población de Pamplona:



a. Rondando las 200.000

b. Cerca de 100.000

c. Casi 500.000

(Respuesta correcta: a)