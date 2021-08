El Corral, reinventarse con 35 tipos de tortillas

Todo empezó hace casi cinco años cuando Alfonso Iribarren abrió el local. Alfonso cuenta que las tortillas son una obsesión que tiene desde que era un niño. Siempre le había gustado la cocina. Antes era director de una empresa que cerró con la crisis de 2008 y 2009 y tuvo que reinventarse. En ese momento, tuvo la opción de elegir lo que siempre había querido ser, cocinero.

En el negocio trabajan únicamente él y su mujer, que se encarga de atender al público en el bar, hace las entregas de la comida y le ayuda en la cocina cuando la necesita. En algunas ocasiones han tenido que contar con personal extra, pero en general sólo están ellos dos.

En este momento, ofrecen dos tamaños de tortilla. La grande tiene nueve raciones y la mediana seis, hay unas 35 variedades de tortillas de patatas. Los precios van de doce euros la más barata, a los 35 euros la más cara. Según indica Alfonso, las que más se venden son la de patata y patata con cebolla, que son 12 y 16 euros respectivamente. Depende de lo que lleven, se encarecen. Si llevan langostinos, bacalao, pimientos y cebolla el precio es mayor. La más cara lleva cigalas.

“La tortilla de patatas es la tapa número 1 a nivel nacional y es difícil encontrar a alguien que no le guste”, explica Iribarren. Alfonso lleva muchos años haciendo tortillas de patatas y ha cocinado unos 220 tipos. De hecho, hay muchas tortillas de patata que no están en carta. Alguna de ellos igual sorprende por su dulzura, pero no puede que no tengan tanta tirada y, por eso, no aparecen en la carta. toda la iente maduro”.

En la actualidad, condicionado por las restricciones de la pandemia, Iribarren ha apostado por potenciar la venta de sus productos. “Nos gustaría redefinir el negocio para dedicarnos en exclusiva a la venta de comida casera”. Él apunta que está buscando la fórmula para hacer posible este proyecto. Afortunadamente, en este, seguirán vendiendo tortillas como lo hacen en El Corral.

POR DENTRO

Dirección: C. Monte Monjardín, 8G (Pamplona).

Horario: servicio para llevar. De lunes a sábado se puede pedir de 10:00 a 14:30 y de 19:00 a 21:00 horas. El domingo es de 12:00 a 14:00.

Teléfono. 659 152 878

Especialidad: tortilla de patatas con cebolla.

Precios: desde 12 euros a 35.

Ingredientes de la tortilla: patata, cebollas y huevos.