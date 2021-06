Cinco parques de Pamplona ya tienen circuitos de calistenia al aire libre

Actualizada 18/06/2021 a las 12:42

Pamplona cuenta con cinco circuitos que permiten la práctica deportiva de calistenia al aire libre, evitando así que las personas que quieran desarrollar esta disciplina tengan que acudir a lugares cerrados. La calistenia es un sistema de entrenamiento que se basa en la utilización del peso del propio cuerpo, y que, por tanto, no precisa de la utilización de pesas o máquinas eléctricas de ejercicios. Actualmente se puede practicar en cinco parques de la ciudad que cuentan con circuitos específicos, y que se ubican en los barrios de Milagrosa, Mendillorri, Buztintxuri y Lezkairu.

Las instalaciones para la práctica de calistenia son circuitos destinados a adultos y adolescentes con altura superior a 1,40 m. que están compuestos por una serie de equipos fijos, como barras paralelas y postas fijos, potros o bancos de abdominales. Los aparatos están fabricados en acero galvanizado con tableros de polietileno de alta densidad y están diseñados de forma antivandálica. La superficie a la que se anclan los aparatos está pavimentada en losa de hormigón, aunque sobre la parte de los aparatos que tienen altura de caída se ha colocado un pavimento de seguridad en caucho.

Como instrucciones del uso físico-deportivo, cada uno de los circuitos de calistenia instalado en la ciudad cuenta con un cartel general con indicaciones que, además, permite acceder a demostraciones en vídeo a través de un código QR que se escanea con la cámara del móvil, siempre que el dispositivo cuente con la app necesaria para hacerlo. Además, cada elemento lleva integrado su propio pictograma explicativo.

UNA PRÁCTICA DEPORTIVA EN AUGE

La calistenia trabaja sobre grupos o cadenas musculares y tiene en cuenta la plasticidad y la estética de los movimientos, ya que también apunta a lograr armonía física. Es una práctica que en los últimos años ha sumado muchos adeptos en todo el mundo, con una especial incidencia entre la gente joven. El hecho de que su práctica no requiera elementos como pesas o grandes aparatos de gimnasia electrónicos ha propiciado además que desde el estallido de la pandemia muchas más personas lo hayan elegido para mantenerse en forma. Se puede realizar en casa o en la vía pública, pero circuitos como los que el Ayuntamiento ha instalado en Pamplona ayudan a mejorar la calidad del entrenamiento. Actualmente la calistenia no es una modalidad deportiva oficial, pero cuenta con una Federación Española de Street Workout y Calistenia (https://feswc.org/) y una Federación Internacional, la World Street Workout and Calisthenics Federation (https://wswcf.org/).

Los circuitos de calistenia, al igual que el resto de instalaciones con las que cuenta Pamplona para realizar ejercicio físico al aire libre, se ubican en parques y zonas abiertas de la ciudad. Dos de ellos se encuentran en el barrio de Lezkairu; uno en la zona más próxima al Ensanche, en la zona que marca la intersección entre la calle Monjardín y la avenida Juan Pablo Segundo; y el otro junto al campo de fútbol del barrio en un espacio de esparcimiento en la calle Valle de Egüés. El centro de la Milagrosa se encuentra en el patio junto al Civivox del barrio y la escuela municipal de Artes – Catalina de Oscáriz. El cuarto circuito se encuentra junto al lago de Mendillorri y el de Buztintxuri, por último, se ubica en el parque de Paddernborn.

Los centros de calistenia son unos de los recursos municipales en los que se basa el programa ‘minutos a tu contador’, puesto en marcha recientemente por el Ayuntamiento de Pamplona. La iniciativa pivota en torno a la página web minutosatucontador.pamplona.es y a materiales impresos, que ofrecen una serie de propuestas, recomendaciones y retos en torno a la actividad física y al deporte, estructurados por franjas de edad y basados en los recursos con los que cuenta Pamplona. Los retos se pueden realizar a través de los perfiles municipales de Twitter e Instagram.

