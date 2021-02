En Salesianos encontraron su sitio

Actualizada 21/02/2021 a las 06:00

Escucharles es saber que cuatro años de formación en FP Especial de Artes Gráficas les han capacitado para acceder a un empleo ya sea en una copisteria, en una imprenta o en una oficina. Pero sobre todo para comprobar que junto a las habilidades sociolaborales han aprendido cosas que les servirán en su vida adulta y que han encontrado “su sitio”. Lo cuenta Iker Pérez Esteban, de 20 años, de Pamplona. Y lo corrobora Raúl Flamarique Muruzábal, de 20 años, de Zizur Mayor, con la mirada atenta al trabajo en un álbum de fotos y a la charla de Ander Lizarraga Villarejo, de Irurtzun y de Adrián Méndez Gudiño, “de Mendillorri” como Ibai Prat Ordorika y Raquel Ollo Arbizu. Los seis forman la primera promoción de FP Especial salida del centro de Salesianos, que estrenó el curso pasado las instalaciones de Sarriguren.



A POR LAS PRÁCTICAS

Los ciclos de Formación Profesional Especial están orientados a jóvenes de entre 16 y 21 años con necesidades educativas derivadas de la discapacidad intelectual. Acogen a personas que no completaron su formación secundaria o que la cursaron en unidades de currículo especial. En Salesianos, hace cuatro años, ofertaron la especialidad de Artes Gráficas, recuerda José María Zuza Itoiz, jefe de estudios de FP. Empezaron diez alumnos y alumnas, dos de las cuales pasaron a la FP Básica y otras dos abandonaron por diferentes razones. “Y ahora esperamos que los empresarios sepan que han recibido unas nociones y han aprendido cosas que les van a servir para desarrollar un empleo”, cuenta satisfecho de una experiencia nueva hasta ahora en el centro. A partir de marzo harán prácticas en empresas.

A diferencia de la FP Básica y de otros grados, los suyos han sido cuatro cursos, a medio camino entre Pamplona y Sarriguren. Cuatro cursos de los que recuerdan sus visitas, incluida la de Diario de Navarra; las jornadas del Camino de Santiago y el calendario que editaron al efecto; las nociones de serigrafía para diseñar camisetas ; los días cosiendo y grapando libretas, las jornadas de reprografía o encuadernación o la maquetación de una revista. Con menos entusiasmo hablan de sus clases de lengua, matemáticas y, sobre todo, inglés. El taller y las horas de patio que comparten con el resto del alumnado son parte de las nuevas vivencias que atesoran. “En el instituto no estaba bien y les dije a mis padres que no quería ir más y conocer a este grupo ha sido lo mejor. Antes no me sabían tratar bien y ahora soy un chico nuevo “, sigue su relato Iker Pérez. Y Raúl Flamarique añade que se fue del instituto “enfadado porque no aprendía “ y ahora aconseja a los futuros alumnos “que pregunten siempre dudas e intenten hacer cosas por si mismos”.