Los Reyes también visitaron las localidades de la Comarca de Pamplona

Actualizada 06/01/2021 a las 06:00

Recibimiento en el auditorio de Barañáin

Con música, humo, un relato de la Biblia y con un espectáculo de luces los Reyes Magos de Oriente llegaron a Barañáin. La primera entrada fue la de Melchor, acompañado por una gran ovación de los más pequeños, Gaspar fue el segundo en entrar en el escenario junto a su paje y, tras él, Baltasar. Los tres fueron recibidos entre aplausos y gritos de ilusión, una ilusión que estuvo presente durante todo el pase y que hizo que los más pequeños dieran vida a esta nueva forma de ver a los Reyes.

“Papá, mira, mira, es Melchor, ya está aquí. ¿Lo ves?”, le decía la pequeña Miriam Hernández, de 3 años, a su padre Héctor Hernández que junto a su hija asistió al primero de los pases en el auditorio de Barañáin.

Los tres Reyes Magos de Oriente leyeron algunas de las cartas que habían escrito los niños y niñas de Barañáin como la de Paula Baranda Monreal que les pedía el fin del coronavirus. Además, los Reyes también les leyeron a los niños las cartas que ellos habían escrito donde les pedían un año donde pudieran disfrutar viéndoles jugar con sus regalos.

“Mira que traje más chulo tiene Gaspar, papá”, le decía María Treviño, de 4 años, muy ilusionada, a su padre Fermín Treviño que confesaba estar muy emocionado por ver a su hija así de feliz.

Al terminar, todos los niños recibieron una bolsa de gominolas cada uno de los Reyes Magos de Oriente.

Temperatura. 1 grado en la calle

Reyes. El Rey Melchor tenía un aire al vecino Juan José Antoñanzas, así como Gaspar a Victor Barandalla y Baltasar a Fermín Rodríguez

Cabalgata. No hubo cabalgata, pero recibieron a los Reyes en el auditorio

Regalos. Bolsas de gominolas

Una Cabalgata sin caramelos en Berriozar

En camión. Así llegaron Melchor, Gaspar y Baltasar a Berriozar. Los tres juntos recorrieron las calles mientras saludaban a los cientos de niños que les observaban desde las ventanas y a los que estaban en la calle a pesar del frío y respetando la distancias.

Su recorrido comenzó en las piscinas y finalizó en la plaza Eguzki. Allí fueron muchos los vecinos que se animaron a esperar a los Reyes Magos de Oriente para poder despedirlos.

“Mi preferido es Melchor”, decía Aimar, hijo de Laura Borrego, vecina de Berriozar. Laura salió a la calle a disfrutar de la llegada de los Reyes con sus hijos Aimar, Irati y Julen. “Hemos salido porque nuestra ventana no da a la carretera, pero estamos felices por poder verlos”, afirmaba.

Al igual que Laura, fueron muchos los vecinos que disfrutaron del recorrido de sus majestades los Reyes Magos de Oriente e incluso vecinos de Pamplona se animaron a bajar hasta Berriozar para poder ver la cabalgata. “Hemos venido porque nos daba mucha pena que los pequeños no vieran a los Reyes, pero estamos muy contentos y los niños muchísimo más”, decía Javier Iturriaga que había ido a disfrutar de la cabalgata con sus hijos Julia y Mateo. También Sergio Galán que acudió con su hija Valentina a la cabalgata. “He pedido una silleta y una muñeca”, decía la pequeña muy emocionada tras ver a los Reyes.

Temperatura. 1 grado

Reyes. Sus Majestades guardaban cierto parecido a algunos vecinos. Melchor tenía un aire a Richard Berruezo, Gaspar se parecía a José Antonio Vázquez y Baltasar resultaba similar a Mustafá

Cabalgata. Los Reyes recorrieron las calles de Berriozar subidos todos juntos en un camión con música y muchas luces

Espectáculo de baile y preguntas en Burlada

Los txikis de Burlada no pudieron este año abrazar y besar a Melchor, Gaspar y Baltasar, pero sí tuvieron la oportunidad de lanzarles sus dudas y preguntas. “¿Qué me váis a traer?”, fue lo más repetido entre los curiosos burladeses. “¿Me he portado bien?”, lanzó un pequeño dudando si el listón está muy alto. “¿Y qué comen los camellos?”, preguntó un tercero. Todo ello fue posible gracias al espectáculo organizado por la Asociación de Voluntarios de la Cabalgata de Burlada. Veinticinco personas participaron en el evento celebrado en la Casa de Cultura, en cuatro sesiones por la tarde. Aforo limitado a 150 personas por pase y descansos de 40 minutos para ventilar y desinfectar todas las butacas.

Las heraldas llevaron la voz cantante del espectáculo, animando a todos a gritar con fuerza “¡¡¡Melchor, Gaspar, Baltasaaaar!!!”. Los antorcheros anunciaron la llegada de Sus Majestades, que se sentaron en sus coloridos tronos. Dirigieron unas breves palabras: “Estamos muy contentos de estar aquí. Ha sido un año muy difícil, pero sabemos que todos os habéis portado muy bien”. Seis bailarinas, con sus alas de Isis, realizaron varios bailes, muy aplaudidos. Animados por las heraldas, el público llevó a cabo una coreagrafía, sin moverse de sus asientos, para deleite de Magos y pajes. Miren Ripa, una de las heraldas, se mostró “satisfecha” de ver las caras de felicidad de los niños burladeses. Olivia, de 5 años, prometió irse pronto a la cama. Según fuentes cercanas, Melchor, Gaspar y Baltasar comenzaron el reparto de regalos en Erripagaña.

Reyes. Algún despistado confundió a Melchor con Óscar Alcázar, a Gaspar con Pedro Jimeno y a Baltasar con Asdrúbal Osoria.

Novedad. No hubo cabalgata pero 600 personas pudieron ver a los Magos de Oriente en cuatro sesiones en la Casa de Cultura.

Sarriguren: cinco minutos de exclusividad

Con los nervios a flor de piel, cientos de niños y niñas del Valle de Egüés tuvieron ayer una cita muy especial: cinco minutos de exclusividad con Sus Majestades, en la recepción organizada por el Ayuntamiento.

El servicio de Cultura del Ayuntamiento hizo una valoración muy positiva del sistema empleado para que el vecindario txiki pudiera ver, saludar y hablar con los Reyes Magos, tal como se hizo el día 24 con el Olentzero. Con un sistema de cita previa, las familias reservaban franjas de 5 minutos para los días 2, 3, 4 y 5. En total 16 horas por las que han pasado unas 200 familias. “Las citas se agotaron pronto. Nos da pena que algunos se quedaron en lista de espera”, comentaba Patricia Cifrián, técnico de Cultura.

Olga Ibiricu, paje, recibía a los niños a la entrada. “¿Os habéis portado bien o tenéis intención de portaron bien este año?”, les preguntaba. La práctica totalidad respondía afirmativamente. Era la condición para presentarse ante sus majestades.

El evento estuvo organizado por Froggies, empresa especializada en animaciones. Tres jóvenes pajes, Patricia Marcó, María Belloso y Ane Alcaraz, ayudaban a que todo transcurriera en orden. Y también se ofrecían para inmortalizar tan sublime momento con el móvil. “Yo he pedido el Lego Caza Ala-X. Y mi hermano la Patrulla Canina”, explicaba Ibai Arana, de 9 años, junto a Xabier, de 3.

Recepción. Por el salón de plenos del Ayuntamiento fueron pasando las familias de 16.00 a 20.00 horas.

Reyes. Melchor tenía un aire a Egoi Saraldi, Gaspar a Eneko Gómez y Baltasar a Maniadon Niane.

Regalos. Los niños que así lo solicitaron, pudieron recibir sus regalos de manos de los Magos de Oriente.