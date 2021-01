Actualizada 03/01/2021 a las 06:00

¿Qué tal la entrada en el nuevo año? (Sonia) En casita. (Miguel) Tranquila. Como que no te enteras si no hay una celebración que te marque el comienzo. Me pasó lo mismo en verano con los Sanfermines. Si 2020 ha sido el año de la pandemia, 2021, va a ser el de la vacunación. ¿Hay esperanza en el horizonte? (M) Eso dicen. Aunque también creo que no va a cambiar las cosas de un día para otro. Llevará su tiempo. Forman un tándem creativo y pareja, en todos los sentidos. ¿De qué manera