Actualizada 27/12/2020 a las 06:00

¿Cómo le surge a la idea de crear cajas de regalo que contengan experiencias artísticas? Yo llevo desde siempre dibujando. El arte siempre me ha movido. Para mí ha sido una terapia, una necesidad. Estudié fotografía en la Escuela de Arte, soy sinestésico... ¿Es sinestésico? Sí. Cuando percibo un sonido lo reproduzco por medio de colores. Tiene que ver con la percepción. El caso es que siempre he sido muy creativo y he hecho varias exposiciones, siempre relacionadas con los derechos humano