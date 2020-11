Barañáin pierde los 2 millones que acordó con promotores de Eulza

Actualizada 27/11/2020 a las 06:00

Los dos millones de euros que el Ayuntamiento de Barañáin acordó en 2008 con las empresas que entonces promovían el desarrollo del Plan Eulza no llegarán a las arcas municipales tal y como se fijó entonces. El plazo para reclamar y llevar a cabo el pago prescribió en enero de 2017, cuando se cumplían cinco años de la publicación de los últimos trámites urbanísticos. Así lo confirmó la secretaria municipal en septiembre, cuando EH Bildu pidió un informe sobre la validez del convenio urbanístico. Y así se hizo público ayer en un pleno en el que EH Bildu y Podemos intentaron, sin éxito, que se investigue el expediente y se de más información a la ciudadanía. Las obras de urbanización comenzaron en agosto y se ha pedido la licencia para construir las primeras 126 viviendas. Los grupos han acordado una información a los ciudadanos y la oposición ha ido pidiendo consultas ciudadanas en temas como los accesos.

La formación abertzale y Navarra Suma, ahora en la alcaldía, se enzarzaron este jueves en reproches y acusaciones sobre la no reclamación del pago. Lo hicieron al abordar la moción, rechazada por NA+ (8) y el PSN (5) y con abstención de Geroa Bai (3). La alcaldesa, María Lecumberri (NA+), aseguró que tendrán que ver si hay forma jurídica de volver a reclamar el pago. Pero reconoció que el convenio de 2008 ha prescrito. Apuntó que en 2014, con UPN en la alcaldía, se requirió, pero no se completó el abono. Cuestionó que EH Bildu, en la alcaldía de 2015 a 2019, no lo pidiera y dejara pasar el plazo. Los abertzales alegaron que no habían aprobado un plan que consideran un ”pelotazo urbanístico”. Y apuntaron que dieron trámite al proyecto de urbanización porque era un acto reglado. La aprobación definitiva la dio NA+ en diciembre pasado.

El dinero que se dejará de percibir se iba a destinar a inversiones y no a gasto corriente del Consistorio. Correspondía a la mayor carga de urbanización que suponía la zona de viviendas. Así se acordó con Gestión y Obras Milenium SL y con la promotora-constructora El Txori, que promovían el desarrollo del plan urbanístico. Se contemplan 960 viviendas, la mitad protegidas entre VPO y VPT. El pago era una de las cláusulas, junto a la construcción de la conexión a través de un vial entre la avenida del Estadio y Ronda de Barañáin. También el compromiso de que anunciarían cambios en la titularidad para mantener la vigencia de las obligaciones. El Ayuntamiento aprobó la recalificación del suelo y se dieron nuevos pasos como el proyecto de reparcelación. Su publicación en 2012, precisamente, fijó el plazo para reclamar el dinero ahora perdido.

Ni El Txori ni Milenium, que unía al antiguo promotor de un centro comercial en ese terreno y a MRA, figuran como propietarios del suelo. Además, se negocia el cambio de los accesos previstos. Un puente a Landaben en lugar del llamado escalextric hacia la Ronda de Barañáin que se aprobó. El Txori pidió la declaración de concurso de acreedores y entró en liquidación en 2014. Milenium SL vendió sus parcelas. La promotora mayoritaria es la empresa Krones Homes, que trabaja la promoción urbanísticas con fondos de inversión.