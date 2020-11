Sancionado por pasear un perro peligroso con una correa extensible y de más de dos metros

Actualizada 05/11/2020 a las 06:00

Dentro de los hábitos más comunes que interiorizan aquellas personas que cuentan con una mascota en sus vidas, en especial los dueños de perros, se incluye el de pasear de noche, en una última salida antes del amanecer. La necesidad de no tener que bregar en casa con las urgencias fisiológicas del animal inclinan la balanza de la posible pereza.

El problema sobreviene cuando ese paseo está supeditado a un Estado de Alarma y a una amplia vigilancia policial. Pero empecemos por el principio. Eran las diez de la noche del 5 de abril en Sarriguren cuando un vecino salía de casa con su mascota, de raza american bully y catalogado como perro potencialmente peligroso, a la zona verde más cercana a su domicilio (a unos 100 metros). Dadas las características del animal, lo llevaba atado y con bozal.

Mientras se encontraba paseando, apareció una patrulla de agentes de Policía Local del Valle de Egüés, que procedieron a identificarle. Uno de los agentes se bajó del coche e inició una conversación con una chica que se encontraba también en dicha zona verde. El segundo no se llegó a bajar del vehículo en ningún momento. Cuando el primero estuvo a su altura, le indicó que iban a sancionarle por estar lejos de su domicilio. Asimismo, se le solicitó la documentación tanto propia como del perro, pero le faltaba el pasaporte del american bully y fotografiaron la documentación que el vecino aportó con un teléfono móvil.

A continuación, el policía le indicó que la correa con la que llevaba atada al animal excedía la longitud de dos metros dictada por la ley para ese tipo de animales, además de ser extensible y no rígida. No obstante, el vecino insiste en que no llegó a medir la correa ni tampoco tomó fotografías. Con las mismas se fue a casa.

DATOS Y PALABRAS

Meses más tarde, el 16 de junio, el dueño del perro recibió un decreto de alcaldía por el que se incoaba un expediente sancionador por llevar un animal potencialmente peligroso con una cadena superior a dos metros en la vía pública y no portar la documentación del pertinente. De hecho, el informe policial entiende que el vecino fue identificado durante el periodo de confinamiento y dentro de unos servicios de ‘control’ debido a las quejas recibidas por innumerables personas sobre el incívico comportamiento que realizaban algunos de los dueños de perros y que consistían en “pasear sin ningún límite a sus animales” a pesar del Estado de Alarma.

Además, añaden en la denuncia que la zona en la que salió a pasear dista 970 metros en línea recta hasta la dirección que señaló en aquel momento (ahora sostiene que es otra), que la correa era extensible, algo que está prohibido para ese tipo de animales de raza potencialmente peligrosa (debe ser rígida e inferior a dos metros); y que no llevaba encima la documentación del animal, también exigido por ley.

Desde el Defensor del Pueblo se recomienda al Ayuntamiento del Valle de Egüés que archive el procedimiento sancionador incoado al autor de la queja por no encajar las conductas supuestamente cometidas en los tipos infractores imputados.