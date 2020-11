Decoro en el camposanto de Pamplona

Actualizada 02/11/2020 a las 06:00

Era una prueba, una manera pausada de corroborar la certeza. Cerrar los ojos un instante dentro del cementerio de Pamplona ofrecía ayer a quien eligió acercarse hasta San José un sonido completamente atípico de un 1 de noviembre. De la misma manera que el coronavirus nos ha ido robando cercanía y sentimiento, la covid 19 también dejó su impronta en el día de Todos los Santos.

La calma, el sigilo, la escasa duración de las visitas y, por descontado, la prácticamente nula interacción entre los presentes fueron el plato principal de un menú que se servía bajo un sol que consiguió ascender el mercurio hasta los 20 grados. Una mañana agradable en la que la tradición seguía siendo para muchos demasiado fuerte como para trasladarla de jornada; alternativa que se había pedido desde el Ayuntamiento de Pamplona para evitar aglomeraciones.

SILENCIO

Por ello, entre todos aquellos ciudadanos que sí aceptaron la recomendación municipal, una imagen. La de tumbas y nichos perfectamente arreglados, cuidados y con flores de apenas un par de jornadas. “Estos días atrás, en especial el viernes, sí que tuvimos jaleo, incluso enfados”, rememoraban desde Protección Civil. Fueron diez las personas de este servicio las que se encargaron de llevar a cabo el control de acceso, así como de elegir que la flexibilidad fuera la bandera de un barco que navegaba en un día complicado para el corazón.

Con la prohibición de llevar flores durante el domingo, sí hubo quien lo intentó. Bien por no haberse enterado (a pesar de los múltiples anuncios en prensa y diferentes medios de comunicación del consistorio durante toda la semana), bien por picaresca. “Vemos gente que esconde las flores en pequeñas bolsas o las saca del bolso cuando llega a la tumba de sus familiares”, suspiraban los miembros de Protección Civil. Como se suele decir, hecha la ley, hecha la trampa.

Pero como ellos mismos corroboraban, dejemos que la estampa, repetida a lo largo de la jornada, quede en anecdótica. Precisamente porque la mayoría de quienes ayer pisaron el camposanto sí cumplieron con las indicaciones sanitarias.

Distancia social en todo momento, acceso por la entrada principal y salida por la puerta del río (ambas controladas) y medición de la temperatura antes de adentrarse en el interior. Un aforo de 2.000 personas al que no se llegó. “La gente está siendo muy responsable y es de agradecer”, reiteraban los vigilantes del cementerio de San José. Siempre con excepciones, como en todos los sitios. Pero en general, calma. De los sesenta minutos permitidos para permanecer dentro del camposanto, un porcentaje importante apenas empleaba la mitad. Un visto y no visto, en comparación con años anteriores. “Esta fecha nos parece muy importante en mi familia y por eso venimos hoy”, decía Claudio Zubillaga con su mujer Teófila Baquedano. En un homenaje a sus hermanos a los pies del panteón, el pamplonés insistía en la responsabilidad. “Es un sitio abierto, al aire libre y en quince minutos nos iremos. Pienso que no hay peligro”, opinaba cerca del mediodía.

PASEOS POR PALABRAS

Acostumbrados como estábamos a imágenes de multitudes agrupadas por todos los sectores del cementerio durante el 1 de noviembre, los seis miembros de Protección Civil que controlaban en buen hacer en toda la extensión (128.000 metros cuadrados de superficie) insistían en la calma y la compostura. De hecho, era fácil encontrar pasillos enteros vacíos, silenciosos y a la espera de una visita, quizá, en días posteriores.

Lo que alguno sí echó en falta fue el gel hidroalcohólico en la entrada al cementerio. Según las indicaciones dadas por el Ayuntamiento de Pamplona, era una medida más de protección frente al coronavirus. “No nos han facilitado y la verdad que son pocos los que nos lo han preguntado”, manifestaba Protección Civil. Sea como sea, para un grueso importante es casi costumbre llevar un pequeño bote en bolsillos o mochilas. “Hemos usado del nuestro, aunque no hemos tocado nada”, admitían Isaías Tenerife y su hija Lucía. En un reencuentro con Ana, mujer y madre fallecida por enfermedad hace ya dos años, la pareja disfrutaba del silencio. “Es mucho más íntimo de esta manera”, comentaba Lucía, tratando de encontrar la parte positiva de las consecuencias de la pandemia. Para ellos como para la mayoría, el control de la temperatura al entrar era fuerte garantía de seguridad.

Como también lo era la vigilancia de las personas distribuidas por el cementerio para que el tiempo no se excediera demasiado. “Es verdad que hay gente que se despista y está más, pero en cuanto nos ven pasar o nos acercamos, enseguida se dan cuenta y se marchan”, declaraban, dejando constancia de lo “incómodo” de tener que pedir salir a alguien que está rezando por un familiar. “Son momentos complicados de afrontar”, asumían los trabajadores. Es más, para afrontar la carga de visitas de estos tres días atrás, los de Protección Civil han invertido las mismas horas que la jornada laboral de un funcionario. “Acabas cansado, pero te compensan con días libres y está bien”, valoraban desde el parking del cementerio.

Precisamente ese fue el primer punto de cribado. “Les digo que no pueden entrar flores y que las dejen en el coche. A veces me hacen caso, y otras... no”.

Una mañana de pocas colas y ramos despistados

“Mantengan las distancias, por favor”, repetía Alberto De Pablo López, coordinador de Protección Civil. A las 11.30, en la entrada principal se formó la cola más larga del día con un total de 31 visitantes. Esta situación coincidió con la llegada de asistentes a un enterramiento. Los tres encargados de controlar el aforo tardaron seis minutos en disolverla.

Entre los que esperaban su turno para medir la temperatura y entrar al recinto estaba Jesús Muñoz Patornilha, un joven de Pamplona que acudió con dos ramos de flores sin conocer la prohibición de entrar con ellas en el día de ayer. “No entiendo porque no se pueden entrar, vendré mañana”, comentaba. Como él hubo unos doce despistados a lo largo de la mañana, según Alberto De Pablo.

Mikel Zubasti Soberanas, trabajador de Protección Civil, explicaba que al no dejar pasar flores, ellos las guardaban mientras la visita. Junto a su compañero Alberto Muru Rubio fueron los encargados de tomar la temperatura a los visitantes que se acercaron hasta el camposanto. Mikel Zubasti comentaba que solo dos no habían superado la prueba del termómetro y era porque “habían estado al sol”, reía. Unos minutos más tarde pudieron pasar.

Este día tranquilo también lo notó Lucas Waszczyk, vendedor de la ONCE. “El año pasado bajaban riadas de gente”, comentaba. La jornada finalizó a las siete de la tarde. A partir de hoy volverán la normalidad y las flores.

CLAVES

Protección Civil Diez personas controlaron accesos y el buen hacer dentro del camposanto.



Accesos La llegada se realizó por la puerta principal, con control de temperatura; mientras que la salida fue por la puerta del río. En este punto, muchos tuvieron que preguntar dónde estaba la salida.



Sin gel Pese a haber sido anunciado por el Ayuntamiento de Pamplona, los de Protección Civil no recibieron dispensadores del gel hidroalcohólico. “Casi nadie ha preguntado”.



Una bufanda por flores Celestino era osasunista. Por eso, su nieto José Manuel Unceta le llevó una bufanda del equipo. “Como flores no se puede...”, relataba.

