De las 1.529 denuncias por covid notificadas en Pamplona, se ha pagado el 18%

Actualizada 01/11/2020 a las 06:00

De las 2.896 denuncias que la Policía Municipal de Pamplona ha impuesto por covid-19 desde el pasado mes de julio, se han notificado a los infractores un total de 1.529, es decir, el 52%. La cifra da cuenta de que la tramitación administrativa es lenta, porque se ve obligada a cumplir unos plazos hasta llegar a la resolución con la propuesta de sanción, alrededor de mes y medio después de la denuncia. En ese momento se inicia un plazo de 15 días para que el infractor abone la sanción correspondiente, un proceso que han cumplimentado hasta ahora 281 personas, es decir, apenas el 18,38 por ciento de las denuncias notificadas.

Entre el 17 de julio y el 28 de octubre, el 55% de las denuncias de Policía Municipal han tenido relación con las mascarillas. Por barrios, es el Casco Antiguo donde se han producido más infracciones, 354 de las 1529 tramitadas, es decir, el 23%, seguido por el barrio de San Juan, con 298 (19%). “Es lógico porque son barrios donde se concentran las zonas de ocio de la ciudad”, explica Javier Labairu, concejal responsable de Seguridad Ciudadana.

MASCARILLAS Y BOTELLONES

Las infracciones que más denuncias acumulan en estos tres meses y medio últimos tienen que ver con las mascarillas y los botellones, que suman el 81,2% del total. Por no llevar mascarilla, Policía Municipal ha denunciado a 1596 personas desde julio. “En la mayoría de los casos ha sido por no llevarla o llevarla colgada del brazo, por ejemplo. Habitualmente, si se ve a una persona que la lleva mal colocada únicamente se le apercibe”, señala Javier Labairu. En estos casos la sanción es de 100 euros si no se lleva mascarilla pero se respeta la distancia de 1,5 metros, y de 300 euros si no se respeta esa distancia.

Por participar en botellones, una actividad prohibida en Pamplona desde el 12 de agosto, se han firmado 758 denuncias, 51 de ellas en los últimos 10 días. Considerada como una sanción leve, el importe asciende en este caso a 600 euros.

“Todavía se siguen celebrando aunque van cambiando de lugar para evitar que se les denuncie. Empezaron en Yamaguchi, en tres localizaciones diferentes, y luego han ido cambiando. Pero en estos casos, como en las fiestas de los pisos, se cuenta con la colaboración ciudadana. Son los ciudadanos y los vecinos los que nos llaman para avisarnos en la mayoría de los casos”, reconoce el concejal.

El tercer incumplimiento más denunciado por los agentes municipales es la participación en fiestas en pisos con 191 denuncias desde julio, que suponen un 6,5 % del total. La sanción es aquí también de 600 euros, que sube hasta 3001 euros en el caso del organizador.

Por debajo estarían las sanciones por fumar a menos de 2 metros de distancia, un 5,9% del total (172 denuncias), que conlleva una multa de 200 euros. Por formar parte de una reunión de más de 6 personas se han tramitado 56 denuncias que serán sancionadas con 300 euros cada una.

DENUNCIAS POR BARRIOS

El Casco Antiguo de Pamplona aglutina el mayor porcentaje de las denuncias ya notificadas a los infractores, el 23,1 %, que suponen un total de 354 denuncias. En esta estadística el dato que se tiene en cuenta es el lugar en el que se cometió la infracción, no el de origen del infractor, por lo que el porcentaje tiene su lógica desde el punto de vista de que es el Casco Antiguo la zona con más locales de ocio de Pamplona.

Le sigue a no mucha distancia otra de estas zonas, el barrio de San Juan, con 298 denuncias notificadas (el 19,4 % del total), y en tercer lugar la Rochapea, con 145 denuncias. A muy poca distancia estarían luego los Ensanches, (137), Iturrama (125) y Milagrosa (123).

UN 18,3% PAGADAS

De las 1529 denuncias que ya han sido notificadas a los infractores únicamente se han pagado el 18,37% (281), todas ellas a través de la modalidad de pronto pago, que se traduce en una rebaja del 50% en la cuantía final, como sucede con las de tráfico. Argumenta sin embargo el concejal de Seguridad Ciudadana para respaldar que la cifra no es tan baja como parece, el hecho de que la tramitación de estas denuncias por covid-19 es diferente y más dilatada en el tiempo que otras.

“Desde que se produce la infracción y se recogen los datos del infractor, hasta que la denuncia se le notifica puede transcurrir aproximadamente mes y medio. Primero el agente tiene que redactar el boletín de la denuncia y que lo revise luego el letrado. Después se redacta el expediente sancionador y se hace la resolución con la propuesta de sanción. Es entonces cuando se notifica la resolución al infractor, en persona o a través del BOE”, relata Labairu.

En el momento de la notificación arranca un plazo de 15 días en el que estará en vigor la rebaja del 50% por pronto pago, un periodo en el que puede que se encuentre todavía parte de las denuncias notificadas y no pagadas. Cabe entender también que otra parte de los denunciados tiene previsto hacer alegaciones y que por ese motivo no ha abonado la multa, y una tercera vía es la que tomarán quienes no harán nada. Para estos últimos se preparará una nueva resolución con una sanción definitiva que se les notificará en persona o a través del BOE y abrirá un plazo de un mes para abonar la sanción íntegra o recurrirla.