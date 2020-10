Navarra Suma, el PSN y Geroa Bai respaldan en Barañáin la subida de contribución

Actualizada 30/10/2020 a las 06:00

El pleno del Ayuntamiento de Barañáin dio luz verde al incremento del tipo de gravamen de la contribución por primera vez en más de cinco años. Con el apoyo de Navarra Suma (8), en la alcaldía; el PSN (5) y Geroa Bai (2) y la oposición de EH Bildu (5) y Podemos (1) se fijó un tipo de 0,299%, lo que supone subidas anuales de entre 2,61 y 2,20 euros según la antigüedad de los inmuebles y un descenso de 2,70 en los de cinco años. La idea defendida por los grupos que aprobaron fue el mantenimiento de los ingresos por esta vía. La alcaldesa estimó que rondarán los 23.800 euros sobre un total de 2,4 millones procedentes de este capítulo. Sin industria, es junto al reparto de Haciendas Locales la principal fuente de ingresos del municipio.



CONGELACIÓN DE TASAS

Fue la alcaldesa, María Lecumberri (Navarra Suma), responsable del área de Hacienda y Personal, la encargada de defender lo que ella llamó “actualización” del tipo de gravamen. Precisó que era una propuesta de su grupo, junto a la congelación del resto de tasas y precios públicos. Y que buscaba mantener y aumentar los ingresos para “sostener los servicios”. Insistió en la importancia de este capítulo entre las fuentes de financiación. Y encontró el apoyo del PSN. Su portavoz, María José Anaut, anunció también la disposición a debatir soluciones que mejoren la vida de los ciudadanos.

También el de Geroa Bai. La portavoz, Flor González, reconoció que “en el peor momento”, se subía la contribución. “Para afrontar gastos. Antes que políticos somos gestores para ayudar al pueblo que nos eligió”, zanjó. En contra, EH Bildu y Podemos. Los primeros criticaron, como hace un año, “la falta de proyecto de Navarra Suma”. Los segundos abogaron por otras vías de ingresos, como el reparto de las Haciendas Locales. En el debate se recordó que no se había podido actualizar el valor catastral de los edificios, lo que se intentará en 2021.

Por otro lado, el pleno aprobó por unanimidad cambios en el presupuesto de Lagunak para recoger los ingresos para afrontar gastos por Covid. Y el reparto de 40.000 euros para los 15 colectivos que tienen convenio con el Ayuntamiento. Serán subvenciones nominativas “de cooperación”, ante las dificultades, por la pandemia.

POLÉMICA POR UN BOLETÍN SOBRE EL PLAN DE EULZA





En una sesión de casi cuatro horas, el tono subió en ruegos y preguntas. Los ediles de la oposición se dirigieron a la alcaldesa y concejales delegados de NA+ con preguntas y quejas. El enfado se hizo notable al conocer la difusión de un boletín municipal con información, entre otros temas, del inicio de las obras del sector Eulza. Los ediles criticaron que, mientras en la comisión trabajan para la difusión de un monográfico con información y respuestas a dudas vecinales, no hubieran sido avisados cuando un día antes se trabajó sobre él en la comisión que preside Alfonso Moreno. También cuestionaron que junto a la alcaldesa, María Lecumberri, se sentara el concejal Cuevas y no el portavoz Pablo Arcelus. Lo justificó porque debía manejar documentación en la moción de reprobación. Salvo los portavoces, el resto se repartieron entre asientos de público. Criticaron que la renuncia de José Luis Asín se cambiara al final del pleno. La secretaria, ante las dudas sobre la “pequeña aberración” que expresó Podemos aclaró que no suponía problema alguno.