Nueva reprobación a un edil de Navarra Suma en Barañáin

Actualizada 27/10/2020 a las 08:25

Dos meses después, la oposición en el Ayuntamiento de Barañáin ha vuelto a unirse para reprobar a un edil del gobierno municipal de Navarra Suma en Barañáin. Tras Alfonso Moreno, responsable de Urbanismo, en agosto, ahora llega el turno de la crítica al responsable de Servicios Generales, TIC, Comercio y Empleo, Miguel Ángel Cuevas. Se le acusa de “falta de iniciativa y voluntad política” en la gestión de la campaña de bonos para el comercio local y de la convocatoria de ayudas directas extraordinarias a establecimientos comerciales y hosteleros.

La moción de reprobación se abordará en el pleno ordinario de octubre, previsto para el jueves. La registró con fecha de ayer Ioseba Jiménez Muñoz, de EH Bildu, que había venido preguntado durante varios plenos por estas ayudas. Y lo hizo en nombre de su grupo y del PSN, Geroa Bai y Podemos. La moción la firman los portavoces de tres formaciones: María José Anaut, por el PSN; Flor González, de Geroa Bai, y Jesús Mª Huarte, de Podemos, además de Ioseba Jiménez Muñoz, de EH Bildu.

PETICIÓN A LA ALCALDESA

La moción se centra en la crítica Miguel Ángel Cuevas, que en junio de 2019 se estrenó como edil dentro de la lista de Navarra Suma, a la que llegó desde UPN. Cuestiona que no tuviera en cuenta peticiones hechas desde abril para las ayudas al comercio y la puesta en marcha de bonos para el consumo local. Que se informa tarde a los técnicos para su puesta en marcha y que no tuviera “iniciativa” y adoleciera de “voluntad política” que han llevado a no contar con campaña de bonos, dicen. La convocatoria de ayudas se inició el 16 de octubre y finalizaba hoy.

Pero van más allá los grupos con su moción. Se dirigen de nuevo a la alcaldesa, María Lecumberri, como Cuevas también de UPN y al frente de Navarra Suma. Le piden que, como presidenta de la junta de gobierno local formada por la coalición, ”revise sus nombramientos y designaciones de las presidencias de áreas”.

También se dirigieron a ella en agosto cuando reprobaron al edil de urbanismo. Entonces no atendió la petición.

Navarra Suma, que renunció a presentar presupuestos para 2020, ha visto en los últimos meses acrecentada la división con los grupos de la oposición, con críticas y mociones en los plenos y polémicas en reuniones internas. Algunas han sido desconvocadas al denunciar la oposición incumplimientos y falta de documentación.

Además, dos de sus ocho miembros han presentado la renuncia. En ambos casos adujeron razones personales para la dimisión. Se trata de Josu Pozo, procedente de Ciudadanos, y que presidía Deporte y Juventud, que fue cuestionado internamente por la oposición. Y de José Luis Así, de UPN y sin cargo de responsabilidad en el gobierno y cuya renuncia se hará oficial el jueves, así como la de la siguiente en la lista, Ignacia Andrés Martínez.