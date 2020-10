Ratifican la multa a Egüés por incumplir la ley de carreteras

Actualizada 27/10/2020 a las 06:00

La multa de 18.003 euros impuesta al Ayuntamiento del Valle de Egüés en 2018 por no colocar la bionda de seguridad en cuatro señales autorizadas y por colocar una señal no autorizada e incumplir la ley de Carreteras se ha convertido en firme. El Tribunal Superior de Justicia de Navarra ha desestimado los recursos de apelación, ahora, y contencioso administrativo, el año pasado, que había presentado el Consistorio a través de su asesor, Pablo Gil, contra una resolución de 2018 del director general de Obras Públicas del Gobierno de Navarra. Éste impuso la sanción por al comisión de una infracción “muy grave” tipificada en la ley foral de Carreteras, de 2007.

En el procedimiento, además, el Ayuntamiento fue condenado a costas en el primer recurso desestimado. En el actual no se pronuncia. El PSN, cuyo portavoz Mikel Bezunartea fue el primero en pedir explicaciones en febrero del año pasado tras conocerse la sanción, reclamará ahora al portavoz de Geroa Bai y alcalde cuando se colocaron las señales, Alfonso Etxeberria, que reintegre el coste del expediente. De no hacerlo directamente, estudiará la vía judicial.

Fue en junio cuando la sala de lo Contencioso Administrativo del TSJN volvió a desestimar el recurso, esta vez de apelación, a la resolución de Obras Públicas. El Consistorio, sin embargo, ha tenido ahora conocimiento del auto y eso ha llevado al PSN a pedir al edil de Geroa Bai, y alcalde desde marzo de 2013 a junio de 2019, el abono de lo gastado en el expediente, incluida la vía judicial. La petición la formalizará en el próximo pleno del Consistorio.

La colocación de las señales fue solicitada en 2015, para indicar el acceso al paisaje protegido de Elía en cuatro de ellas, por un lado, y como bienvenida y agradecimiento por la visita, por otro. Se autorizaron las primeras, junto a unas biondas de seguridad. Pero se denegó la quinta, al no contener ninguna indicación a lugar, como marca la normativa. No obstante, se colocaron sin biondas y también la no permitida, según advirtió el servicio de Conservación meses después. En 2018 se emitió la resolución sancionadora. La firmó el entonces director de Obras Públicas del Gobierno de Navarra que presidía Uxue Barkos (Geroa Bai).

El Ayuntamiento del Valle de Egüés optó por recurrir la resolución, primero en la vía contencioso administrativa. En diciembre se resolvió desestimando el recurso e imponiendo a costas al Consistorio. De nuevo se recurrió por la vía de apelación y se pidió la revocación de la sentencia que desestimaba en primer lugar el recurso contra la sanción. El Gobierno foral reclamó que se desestimara el recurso y se confirmara la sentencia y alegó el incumplimiento de la ley foral. El Consistorio apuntó a la indefensión y a que en la resolución se hablara por un lado de sanción por un caso “grave” y por otro de “muy grave”.

El juzgado no apreció indefensión y consideró correcta la sentencia dictada. También vio inadmisible el recurso planteado por razón de la cuantía impuesta, 18.003 euros, e inferior a 30.000 . Y al no considerar un ejercicio de competencias propias del Consistorio, puesto que no la ejerció “conforme al ordenamiento jurídico” e incumplió una autorización dada por el Ejecutivo.