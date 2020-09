'No toca', campaña del Ayuntamiento de Zizur Mayor para recordar que no hay fiestas

Actualizada 09/09/2020 a las 09:37

El alcalde de Zizur Jon Gondán (Geroa Bai) compareció este miércoles junto a representantes de las cinco fuerzas políticas de la Corporación Municipal para presentar la campaña "No toca-aurten ez" con la que quieren reforzar "el compromiso de la ciudadanía en vísperas de las que hubieran sido las fiestas patronales".

Las fiestas de Zizur estaban previstas del 10 al 14 de septiembre y fueron suspendidas en julio como medida de seguridad y de prevención ante la pandemia.

La campaña de concienciación se compone de un spot en el que han participado colectivos que colaboran en la organización de las fiestas de Zizur Mayor y representantes de la corporación municipal. Se han repartido carteles por los comercios con el lema "No toca-aurten ez".

Gondán ha señalado que "las fiestas de Zizur siempre son un hito importante para finalizar el verano y dar comienzo al curso", pero ha recordado que en este contexto socio-sanitario "hay que mostrar responsabilidad, no hay nada que celebrar".

El concejal de Cultura Karlos Terés (EH Bildu) ha llamado a la cordura y al cuidado colectivo. Piluka García (Geroa Bai) ha reconocido que suspender las fiestas ha sido una decisión dura pero que hay "razones sólidas" para ello. Ana Belén Reguilón (AS Zizur) ha añadido que "si somos responsables el año que viene podremos celebrarlo el doble". Ricardo Ocaña (PSN) ha subrayado que corresponde a toda la ciudadanía cumplir con las medidas de seguridad, "no vale que un 10% juegue con la salud de los demás". Por último, Vincente Azqueta (NS) ha añadido que "este año no toca" y ha pedido por favor a la población que no hagan celebraciones.

Te puede interesar