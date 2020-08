El Ayuntamiento mantiene el apoyo a la Coordinadora de ONGD

Actualizada 19/08/2020 a las 13:26

El Ayuntamiento de Pamplona ha firmado un convenio con la Coordinadora de Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo de Navarra (CONGDN) por el que mantiene su apoyo a esta entidad que engloba a 50 ONGD y es el principal referente en la ciudad en materia de cooperación al desarrollo y solidaridad voluntariado internacional. El primer convenio de estas características se remonta al año 2000 y, en esta ocasión, el apoyo a las acciones de la coordinadora tiene un énfasis especial en la Oficina de Información y Coordinación. En la firma del convenio, dotado con 36.000 euros, han participado la concejala delegada de Servicios Sociales, Acción Comunitaria y Deporte, María Caballero, y la presidenta de la Coordinadora de ONGD, Celia Pinedo.

La oficina atiende directamente las demandas de información y supone una línea de trabajo complementaria con las desarrolladas por el propio Ayuntamiento. El objetivo es pasar de un modelo más estático como el actual a un Centro de Información y Recursos sobre cooperación internacional más dinámico. Esta iniciativa se integra dentro de las actuaciones llevadas a cabo desde el Programa Municipal de Cooperación Internacional al Desarrollo y forma parte de una de las líneas estratégicas definidas en el Plan Director de Cooperación Internacional para el Desarrollo 2018 - 2021. El Ayuntamiento de Pamplona destina, este año, algo más de 1,5 millones de euros a actuaciones relacionada con la cooperación, lo que supone el 0,76% del presupuesto de la ciudad.

OFICINA EN GRUPO SAN PEDRO 31 BAJO IZQUIERDA

El Consistorio pamplonés ha tenido en cuenta para impulsar la oficina que la población solicita cada vez más información sobre las ONGD, el trabajo que realizan y la forma de contactar y colaborar con ellas. Además, sirve de canal para la coordinación entre las organizaciones y las administraciones y para la colaboración entre ONGD que trabajan en estas materias. De esta forma, personas y organizaciones llegan a conocer con mayor facilidad la realidad de la situación social, económica y política tanto del entorno cercano como el de los países con los que se trabaja. Como fruto de todo ello, en ocasiones, surgen iniciativas comunes de trabajo.

La Coordinadora de ONGD está ubicada en el Grupo San Pedro 31 bajo izquierda y la Oficina de Información y Coordinación atiende de lunes a viernes, de 10 a 14 horas, y una tarde a la semana, de 16 a 18 horas. A través del convenio se financiarán cuatro puestos de trabajo centrados en incidencia social y comunicación, redes y web, coordinación general y educación.

IMPULSO DE LA INFORMACIÓN ON LINE

El texto del convenio recoge que la Oficina de Información y Coordinación seguirá atendiendo las consultas y dinamizará a lo largo de este año actividades de divulgación sobre cooperación y educación para el desarrollo con el resto de centros, entidades y agentes claves de Pamplona, sobre todo en materia de información a la juventud, voluntariado y asociaciones. Además, esa labor informativa se complementa con varias herramientas on line como un boletín quincenal sobre noticias de actualidad del que se enviarán 22 ediciones a 1.552 personas suscritas, la agenda solidaria mensual, la actualización del directorio on line y su edición en papel, la web www.congdnavarra.com que será actualizada en el apartado de Escuelas Solidarias, las redes sociales Facebook y Twitter o la actualización y edición en formato on line de una Guía del Voluntariado.

Entre las actividades realizadas por la coordinadora se encuentran el seguimiento y elaboración de propuestas representativas del sector en las políticas públicas de cooperación y educación para el desarrollo a nivel local, por ejemplo, a través del Consejo Municipal de Cooperación. Como acciones de coordinación y difusión externa, se pueden citar la participación en el grupo de coordinadoras autonómicas, en la Plataforma de Entidades sociales, en la iniciativa Iruña Ciudad de Acogida y en FIARE. También se está trabajando este año en la generación de espacios de encuentro y reflexión entre la ciudadanía, las ONGD y las instituciones.

Dentro de las actividades de coordinación, la coordinadora remite periódicamente una circular interna con información general sobre actividades y temas de interés. Cuenta, además, con una intranet como espacio de coordinación e información interna, con comisiones de trabajo que fomentan la participación de las ONGD y con un espacio informal de intercambio de información con contrapartes del Sur que visitan la ciudad. Por último, se realizan acciones de formación.

2019: ACTUALIZACIÓN DEL DIRECTORIO DE ONGD

El número de consultas atendidas el año pasado por la oficina de información ascendió a 210 entre telefónicas, presenciales y correos electrónicos, algunas de ellas implicando varios contactos. Se constató el aumento de los contactos a través de la web y redes sociales. La labor informativa se apoyó en diversas herramientas, principalmente en el Directorio de ONGD (actualizado en su formato on line y con 10.411 visitas en 2019) y en la guía de voluntariado internacional que tuvo 600 visitas. Además, se enviaron 23 boletines con un nuevo diseño a 1.768 direcciones de correo y se publicaron 165 actividades en la web, tanto de ONGD de la coordinadora como de otras entidades, con 6.388 visitas. Todo ello se ha completado con publicaciones en Facebook y Twitter. Desde educación se realizaron 57 asesorías, 47 de incidencia política y 18 desde coordinación.

La Coordinadora de ONG para el Desarrollo Navarra se constituyó en 1998 y está formada por 50 entidades, 4 más que el año pasado. Busca implicar a la sociedad navarra en un modelo de desarrollo más justo y equitativo en el mundo, a través del compromiso político y social, la creación de espacios de formación, reflexión e intercambio de experiencias, fortaleciendo el trabajo conjunto de las ONGD y el particular de cada organización, e impulsando la participación y la equidad de género.