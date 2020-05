Pamplona devolverá pagos de servicios afectados por coronavirus

20/05/2020 a las 06:00

La crisis del Covid-19 ha afectado al bolsillo de muchos ciudadanos. Por ello, en un intento de aumentar la liquidez de los pamploneses, el Ayuntamiento decidió poner en marcha devoluciones de las cuotas cobradas por servicios afectados por el estado de alarma, entre los que se incluyen cursos y abonos a polideportivos y otros centros como la red Civivox o la Casa de la Juventud. En algunos servicios puntuales, como en escuelas infantiles, se devolvió la parte proporcional de marzo sin girarse más recibos y en el caso de la Escuela de Música Joaquín Maya, debido a que el pago ya se ha hecho de todo el año, se procederá a reembolsar a los afectados con la parte proporcional a la duración del estado de alarma.

En el caso de las piscinas públicas, el consistorio analizará su posible reapertura en los próximos meses. Así lo explicó María Echávarri, concejala de Servicios Generales: “Cuando pasemos a la Fase 2 se podía contemplar esta posibilidad, pero, en todo caso, se devolverá sí o sí el importe correspondiente a los meses en los que no se ha podido disfrutar del servicio”. Asimismo, Echávarri también aclaró que se ha optado por la devolución proporcional y no por otras alternativas, como la entrega de vales o descuentos, porque se trata de actividades “muy variables”: “Las circunstancias cambian y a lo mejor alguien que pagó una cuota anual por curso o una actividad deportiva no quiere continuar el año siguiente”.

Por otra parte, Cultura seguirá ofertando en su web (pamplonaescultura.es) cursos, conferencias y talleres infantiles gratuitos en línea. Se trata de una iniciativa que, como indicaron desde Alcaldía, continuará aunque se retomen las actividades de forma presencial: “Se ha demostrado que el público en internet responde, así que algo quedará. No será un antes y un después. Estamos viendo si podemos transmitir en directo los conciertos que se celebren con aforo limitado”.