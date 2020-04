Olga Mutilva: “Los pamplonicas volveremos de blanco y rojo”

26/04/2020 a las 06:00

¿Cómo está viviendo el confinamiento?

Pues al principio, bien. Pero la ansiedad ha podido conmigo y he tenido que ir al médico. Estoy con ansiolíticos. Se me ha apoderado la ansiedad y he necesitado bajarla. Soy una persona muy activa y eso no ayuda.

¿Y su hijos qué tal lo están llevando? Hoy empieza la desescalada para los menores de 14 años.

Ellos lo llevan bien. Como la casa es grande y tenemos jardín, pues salen y se mueven un poco. Y también intento tenerlos ocupado