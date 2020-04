Un coronavirus que multiplica a los gatos

21/04/2020 a las 06:00

Se calcula que Pamplona cuenta con 300 colonias de gatos repartidas por los diferentes barrios. Y el objetivo, aunque no se pueda intervenir en todas, es aplicar en las que se pueda el conocido como control CES, captura, esterilización y suelta. Pero el coronavirus ha detenido esta campaña que tras varios años de reivindicaciones desde las ONG de animales -en Pamplona especializadas en gatos están dos, Katx Felina y Katu Kaleko- el Ayuntamiento había comenzado a apoyar en la pasada legislatura.



“Pero si en anteriores años se sobrepasaban el centenar, ya para este 2020 nos dijeron que únicamente serían 60”, critica desde Katu Kaleko Txus Carro Antón. Y el coronavirus paró la actividad precisamente cuando más se necesitaba. “Cuando las gatas empezaban el celo. Ahora nos vamos a encontrar con un montón de camadas”, avanza.



Sí que sigue la labor de alimentación de las colonias. “Pero ahora ya más de gente voluntaria de la asociación. Hay miedo a salir a la calle y muchas personas que lo hacían de forma desinteresada han dejado de ocuparse de la alimentación de los gatos de la calle”, añaden desde Katu Kaleko. Lo que ya no tienen tan claro es que se están produciendo más abandonos. “Quizá ahora, como hay menos movimiento en la calle, sean más visibles”, dice Txus Carro.



Una hipótesis que comparten desde Katx Felina. “Estamos recibiendo muchos avisos de gatos que claramente piden atención y que recogemos sin esfuerzo lo que demuestra que son de casa y claramente abandonados. No podemos decir que han aumentado, pero sí que se notan más porque pasaban más desapercibidos y ahora, los que estaban habituados al contacto humano, se acercan a los vecinos buscando alimento”. Aunque también, apuntan desde el colectivo, pueden ser de segundas residencias o de lugares donde vivían en semilibertad y ante la ausencia de quienes les daban de comer salen a la calle para encontrarlos o algo que llevarse a la boca.



Desde este colectivo apuntan que no se han detenido las recogidas de gatos en la calle. “Son imprescindibles porque no hay ahora quien les de comida. Pero nos supone más esfuerzo porque necesitamos más personas voluntarias por esta falta de movilidad”. Y es aquí donde critican a Bienestar Animal. “Se han inhibido del todo cuando en la calle sigue el problema. Echamos de menos una llamada en la que se nos pregunte si necesitamos algo. O que nos proporcionen salvoconductos para nuestra labor. Cada vez que salimos a la calle, a alimentar a colonias o recoger un gato, nos arriesgamos a a una multa.



Y un llamamiento común desde ambos colectivos: más casas de acogida. Las adopciones están interrumpidas. “En este estado de alarma no nos parece urgente, aunque sí estamos teniendo peticiones y los gatos quedan reservados”. Pero ese “mientras tanto” es el que les obliga a pedir un hogar temporal. “Ahora mismo estamos con medio centenar de ejemplares. Pero con las camadas se va a disparar esta cifra. Y nosotros no tenemos un refugio”, dicen desde Katx Felina.



Katu Kaleko sí cuenta con un centro, pero ahora mismo hay una docena de animales repartidos por las casas. Y como sus compañeras de Katx Felina creen que habrá que prever la llegada de cachorros. “Se nos va a presentar un problema serio de superpoblación”, dice Carro.