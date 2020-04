La Mancomunidad descarta la transmisión del coronavirus por el agua tratada

Actualizada 21/04/2020 a las 16:39

La Mancomunidad de la Comarca de Pamplona ha destacado que no existe presencia del coronavirus en aguas tratadas, por lo que la transmisión por esta vía del COVID-19 está "totalmente descartada".



Los procesos de potabilización del agua con tratamientos con cloro, explica la MCP en un comunicado, desactivan los virus más resistentes, según indica la OMS y otros organismos de referencia internacional.



Por tanto, agrega, "se puede afirmar que las actuales prácticas de desinfección que tienen lugar en las potabilizadoras que dan servicio a la Comarca de Pamplona aseguran un adecuado nivel de protección de las aguas de consumo ante este virus", por lo que "el agua del grifo sigue siendo saludable y puede seguir consumiéndose como siempre, pues su calidad está garantizada".



La monitorización de bacterias indicadoras de contaminación que se realiza de forma permanente y rutinaria se considera, según todos los organismos de referencia, adecuada para la evaluación de la calidad del agua de consumo.



No obstante, el Laboratorio de Control de calidad de Eguillor incluye desde 2017 el control de colifagos, que aporta un nivel de seguridad adicional.



Los colifagos son virus morfológicamente similares a los virus humanos y su análisis es un modelo útil para evaluar el comportamiento de los virus en medios acuáticos y su sensibilidad a los procesos de tratamiento y desinfección.



Desde que se incorporara este análisis complementario en el año 2017, se han analizado 1.556 muestras, el 82 % en aguas de salida de las ETAP (Estaciones de Tratamiento de Agua Potable). Los resultados de estos análisis han sido siempre negativos para colifagos.



Desde la declaración del estado de alarma, ha informado la MCP, el consumo de agua en la Comarca de Pamplona ha experimentado un descenso del 5,5 % respecto al consumo en las mismas cinco semanas del año 2019.



El mayor descenso de caudal se ha registrado entre el 30 de marzo y 12 de abril, fechas en las que hubo una parada de actividades no esenciales, llegando a un descenso del 9,7 %.



Por otra parte, aunque la Semana Santa es normalmente el periodo con menor consumo del año, durante este periodo festivo de 2020 el consumo de agua ha sido el más alto de los últimos años, un 11,2 % superior al del año pasado.



Los mayores descensos de consumo durante estas cinco semanas se están dando en zonas industriales, en el Casco Antiguo de Pamplona, donde la actividad hostelera y comercial es importante, o en barrios con alta ocupación de estudiantes universitarios.



También hay algunos barrios que han experimentado un incremento de consumo de agua como Erripagaña, Sarriguren, Lezkairu o Nuevo Artica, con un patrón de consumo propio de barrios dormitorio.