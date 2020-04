12/04/2020 a las 06:00

Cada mañana, a las nueve, suben la persiana las ortopedias junto con estancos, quioscos, quioscos de prensa y tiendas de alimentación. Son, según la declaración del estado de alarma, un servicio esencial y así se ha mantenido tras las restricciones del pasado lunes día 30. Y las ortopedias no lo discuten porque entienden que son un sector ligado a Sanidad. Pero sí que no puedan acogerse a las mismas medidas económicas que aquellos otros negocios que han parado la actividad porque, alegan, sus ventas se han reducido entre un 90 y un 95%.



Gloria Vergara Muro, técnica ortopeda en la firma Ortopedia Ortosan y presidenta de la Asociación Navarra de Ortopédicos, recuerda que, desde la declaración, la restricción de la movilidad de los ciudadanos unida a la anulación de la mayoría de consultas médicas -prácticamente sólo se atienden urgencias-les ha dejado prácticamente en cero las ventas. “A parte de que nadie viene a comprar, por ejemplo, unos zapatos con horma, tampoco nos están llegando personas derivadas de consultas”.



Esta falta de actividad -”junto a la preocupación por su salud”, aclara Gloria Vergara- les ha obligado a mandar a casa a las seis personas de la plantilla y quedarse únicamente los dos socios, su hermano y ella. Y limitar la atención al público presencial en el establecimiento de la calle Monasterio de Irache de 9 a 14 horas, cerrando el otro de Pamplona, el de Estella y el de Tafalla. “También damos servicio a domicilio y de urgencia”, explica.



El problema, añade, es que al ser considerada una actividad esencial no puede presentar un ERTE por fuerza mayor. “La única posibilidad que nos dan en el ERTE por causas económicas. Pero entonces, a diferencia del primero, la empresa tiene que asumir los seguros sociales de los trabajadores y estos empleados, a su vez, consumen paro. No es justo porque, insisto, no tenemos ingresos”, describe.



PAGOS SIN APLAZAR



La solución, propone Gloria Vergara, sería poder acceder de forma proporcional a sus ingresos a las mismas ayudas que están concediendo a aquellos autónomos que han parado. “El problema es que nos situamos en una zona de grises en la que nadie ha reparado, estamos entre los que han tenido que cesar al completo su actividad y acceden a esas prestaciones y los que son también esenciales, pero a diferencia de nosotros, sí que están trabajando”, añaden desde Ortosan.



Una opinión que comparte Fermín Lorca Micó, al frente de la firma Ortopedia Lorca que también ha limitado su actividad presencial a uno de sus dos establecimientos de Pamplona, el ubicado en la avenida San Ignacio de 9 a 14 horas. El de Estella está cerrado. Y, al igual que Ortosan, igualmente ofrece el servicio de urgencia y a domicilio.



Más coincidencias: el mismo número de empleados, seis, son los que ya no acuden a trabajar por falta de actividad. “Estamos a mínimos, el de mantenimiento, una persona de atención al público, uno de administración y yo. El resto en su casa por culpa de coronavirus pero, sin embargo, yo por ser actividad esencial no puedo acogerme al ERTE contemplado para este problema”, redunda.



“Entiendo que pudo haber poco tiempo para tomar medidas pero que después sí ha habido para hablar con el sector. Aquí en Navarra no somos muchas firmas y se podría haber llegado a otra solución de cara a las ayudas porque es fácilmente comprobable que no estamos teniendo apenas ingresos. Yo, como empresario con esta catalogación, tengo que buscar recursos para estar abierto. Pero, entiendo que como afectado por el coronavirus, también me tendría que beneficiar de las iniciativas planteadas para otros que han cerrado ”, indica Fermín Lorca. Y es que insiste, sin esta catalogación de especial, la ausencia de actividad les llevaría a bajar la persiana.



Una situación que, dice, ahora le llevan a dos preguntas: ¿cuánto tiempo se va a prolongar ese escenario? ¿Cómo se evolucionará a la normalidad? “Mientras no se recupere esa normalidad sanitaria, aunque se levante el estado de alarma, tampoco va a llegar la actividad a nuestros establecimientos. Por eso no veo justo que se tenga que readmitir a todo el personal de golpe. Tendría que ser paulatina. Sólo así podremos subsistir como antes del 14 de marzo”, afirma.