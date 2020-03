Actualizada 26/03/2020 a las 18:50

El Ayuntamiento del Valle de Egüés ha adoptado este jueves medidas urgentes económico-tributarias de su competencia, dentro de los márgenes que habilita la ley, para "facilitar a la ciudadanía del Valle sobrellevar esta situación de crisis desatada por la pandemia del coronavirus".

Así, por un lado, se ha acordado ampliar el periodo voluntario de pago del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) hasta el 14 de julio de 2020.

Igualmente, se ha ordenado a la empresa gestora de las instalaciones deportivas municipales la suspensión del giro de las cuotas a los abonados durante el periodo de duración del estado de alarma, y hasta el restablecimiento del servicio.

Se ha suspendido también el giro de las cuotas de las escuelas infantiles municipales y de las cuotas de la escuela de música hasta nueva orden.

Otra medida va encaminada a regularizar las tasas y precios públicos por los servicios y aprovechamientos ya cobrados que no se presten o no puedan realizarse durante el periodo de estado de alarma. Respecto de los no girados, se suspende su giro hasta el restablecimiento de la prestación del servicio o posibilidad de utilización o aprovechamiento, fecha en la que se procederá a su regularización.