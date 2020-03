19/03/2020 a las 06:00

Las policías manejan un manual de funcionamiento ante las numerosas dudas que surgen de la aplicación de la normativa derivada del estado de alarma. Dada la innumerable casuística el documento da respuesta a algunos de los problemas más habituales.



¿Se puede llevar a un familiar al trabajo para que no utilice el transporte público?

No. Solo pueden viajar dos personas en coche si una de ellas es discapacitada, persona mayor, menor o que necesite ayuda en la movilidad. Sed flexibles si nos comentan que van a trabajar.



¿Los talleres mecánicos pueden estar trabajando dentro con la puerta cerrada?

Sí. Pueden seguir con la actividad laboral, con las precauciones propias de la salud, pero claramente cerrados al público.



Sector de la construcción: la gente está llamando porque alegan que los tienen que estar en casa enfrente tienen una obra en la que hay gente trabajando en estrecho contacto unos con otros.

Las empresas de construcción no tienen suspendida su actividad por el Decreto pero deberían garantizar las condiciones de precaución y sanitarias pertinentes. Si se observa que no cumple, el ciudadano debe avisar a la Policía para que sigan las normas de salud exigidas y evitar contagios.



¿Se puede viajar para asistir a un funeral? Concretamente la llamada de una persona que quería ir a Castellón para el entierro y funeral del padre de un amigo y se le dijo que no.

No. Y la asistencia a funerales fuera de Navarra, de conformidad con las limitaciones de la Orden Foral: máximo, 25 personas.

JUSTIFICANTE



¿Se va a solicitar a las empresas que se entreguen justificantes a sus trabajadores? ¿Puede exigirlos la Policía?

No se necesitan salvoconductos. Pero sí que el trabajador justifique de dónde viene y a dónde va con algo que lo demuestre (un carnet de la empresa, un certificado, etc...) dentro de la sensatez y la lógica.



Pueden hacerse trabajos a domicilio, pintores, electricistas, fontaneros, montadores de muebles, etc...

No salvo emergencias tipo inundaciones. Se trata de no relacionarse con personas. Con la construcción y las obras a domicilio sería lo mismo. Necesidad urgente.

Personas enfermas que alegan que tienen que salir a pasear por prescripción médica.

No.



Autocaravanas, tratamiento si se detectan personas realizando vida en ellas. Concretamente han llamado preguntando si pueden aparcar autocaravana en la cercanía de hospitales para tenerla como campo base, ya que operan a un familiar y son de un pueblo.

No.



¿Pueden ir varias personas en el mismo coche al trabajo? ¿Dentro de su jornada laboral? ¿En general?

No.



Tratamiento de los vehículos que no puedan pasar la ITV en ese periodo.

Nada. Primero porque la ITV debería estar cerrada al público no entra en los supuestos del Decreto y, segundo, que estén tranquilos porque no corren los plazos legales.



¿Pisos residencias de personas con discapacidad psíquica, pueden salir? ¿En qué condiciones?

No. Salvo casos concretos de muchas personas se puede salir de uno en uno por las cercanías y retornar enseguida a casa.



Empresas de suministros de maquinaria que tienen establecimientos abiertos al público

No pueden estar abiertos al público. A falta de que se modifique deben atender tan solo las urgencias de reparación absolutamente necesaria e imprescindibles para el trabajo.



¿Las autorizaciones administrativas para transportes especiales siguen en vigor? ¿Se mantiene el acompañamiento policial?

Sí. Sigue todo igual.



¿Son las ferreterías establecimientos de primera necesidad?

No.



¿Se puede salir a fincas para dar de comer a los animales?

Sí. El tiempo mínimo imprescindible.



¿Autobús urbano, quién controla las medidas de seguridad?

Tiene limitado el aforo y lo controla la empresa.

La normativa actualizada según el tipo de negocio

Droguerías Solo pueden tener abierta la parte del local destinada a comida para animales si la tuviese.

Tiendas-locutorio Sólo puede tener abierta la parte de transacciones económicas y la parte de venta de comestibles y bebidas.

Tienda de chucherías Cerradas, excepto venta de pan exclusivamente.

Tahonas Pueden tener la venta de pan y la de café únicamente para llevar.

Talleres mecánicos Únicamente para vehículos de necesidad (bomberos, ambulancias, policía autobuses de línea, maquinaria agrícola, etc...)

Empresas en las que no se respeta la distancia de seguridad entre empleados Se deberá comunicar a la inspección de trabajo