Recursos y seguimiento para el matrimonio de Ermitagaña

Servicios Sociales del Ayuntamiento de Pamplona tiene plena constancia del rincón donde pernocta cada noche el matrimonio de Ermitagaña, y sobre el que los vecinos pedían ayuda. Asistidos dentro de la red municipal desde 2011, tanto la trabajadora social como el educador de calle insisten en que les han ofrecido numerosos servicios para salir de la situación en la que se encuentran. Incluso, aseguran, han hecho una excepción con la edad de él (68 años) para que pueda permanecer junto a su pareja, de 55, en el albergue municipal (en teoría, no se permite tener más de 65). “El rechazo es voluntario, por las normas, por la exigencia de una cuantía en el caso de la pensión que se les ofreció en la calle Eslava...”, enumeran desde el área que dirige la concejala María Caballero.



Como se recordará, el matrimonio se cobija durante las noches en una plazoleta de Ermitagaña, barrio del que prefieren no desplazarse a la hora de recibir ayuda (no se debe olvidar que los vecinos les ofrecen, con éxito, mantas, edredones y alimento). Es por eso que, ahora, en coordinación con el área de Salud, los especialistas municipales intentarán mejorar sus hábitos de vida para ayudarles a salir de la situación en la que se encuentran.



Asimismo desde el consistorio hacen hincapié en la puesta en marcha de la ‘Campaña de frío’ para todas aquellas personas que no disponen de hogar. “Se abren las puertas de todos los recursos con los que cuenta el Ayuntamiento y no se deja a nadie fuera, con independencia de los requisitos que sí se exigen en otras épocas del año”, matizan los servicios sociales. Y quizá por eso recalcan la voluntad de quienes necesitan amparo, en especial de las personas catalogadas de ‘alta exclusión’, como lo es el matrimonio asentado en Ermitagaña.



