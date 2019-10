La socialista Maite Esporrín, nombrada vicepresidenta de la Mancomunidad

Actualizada 28/10/2019 a las 16:37

La concejala del PSN en el Ayuntamiento de Pamplona Maite Esporrín ha sido nombrada vicepresidenta de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona. El presidente de la Mancomunidad, David Campión, ha comunicado el nombramiento en la asamblea que ha celebrado este mediodía en Pamplona el ente mancomunado.

Según ha explicado Maite Esporrín, el pasado viernes el presidente de la Mancomunidad le telefoneó para proponerle el cargo y ella aceptó. No ha sido necesaria ninguna votación dado que este nombramiento corresponde al presidente de la entidad.

Esporrín, que compatibilizará el cargo con el de concejala de Pamplona, ha explicado que quiere "colaborar y contribuir" con su "experiencia, energía y conocimiento" al trabajo de la Mancomunidad y ha fijado como uno de los retos "resolver los principales problemas que tienen Pamplona y su comarca en materia de residuos".

No obstante, ha precisado que el cargo "no requiere de una dedicación específica más allá de sustituir al presidente cuando éste no está". "No me va a suponer más trabajo que el que ya tenía en la Permanente de la Mancomunidad", ha precisado.

Por otro lado, ante las acusaciones de Navarra Suma de que este nombramiento es "una nueva muestra del pacto del PSN y Bildu", Esporrín ha afirmado que precisamente "pone de manifiesto la mentira de Navarra Suma al respecto" y ha asegurado que "no existe tal pacto".

La edil socialista ha señalado que David Campión, presidente de la Mancomunidad y alcalde del Valle de Ollo, es "una persona independiente, me ha ofrecido el cargo y lo he aceptado" y ha negado que EH Bildu haya participado en esta decisión.

