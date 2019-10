Bildu reclama "acelerar" la redacción del proyecto del corredor sostenible del Labrit

Actualizada 08/10/2019 a las 13:37

El grupo de EH Bildu en el Ayuntamiento de Pamplona ha presentado una declaración para su debate este miércoles en la Comisión de Urbanismo con la que pedirá que se "acelere la redacción del proyecto del corredor sostenible del Labrit, ralentizado sin explicaciones por el tripartito de derechas".



La propuesta de EH Bildu insta al equipo de Gobierno de Navarra Suma a "presentar las conclusiones del proceso participativo llevado a cabo sobre esta infraestructura, incorporar las propuestas consensuadas y ejecutar cuanto antes la partida presupuestaria reservada para hacer posible este enlace sostenible entre el barrio de la Txantrea y la meseta de Pamplona".



Según EH Bildu, "este debate debería producirse en el seno de la Junta de Movilidad", por lo que reclama también en su declaración, "por enésima vez, que se convoque este foro".



El texto presentado por EH Bildu señala que "lo que está en juego, además de un proyecto de movilidad ampliamente demandado por la ciudadanía y sobre todo por quienes residen en la Txantrea, es una inversión ya reservada en los presupuestos de 2019 de 300.000 euros". "Fruto de los acuerdos presupuestarios de inversión de este año 2019 entre el entonces equipo de gobierno y el PSN se decidió establecer financiación para el encargo de la redacción de este proyecto y su implantación. Sin embargo, a día de hoy, no sabemos absolutamente nada nuevo sobre este corredor sostenible, algo que no puede sino preocuparnos a la vista de la actitud opaca e unilateral que en materia de movilidad sostenible está manteniendo este gobierno municipal", ha argumentado la coalición.



Para EH Bildu, "el retraso que el tripartito de derechas está imponiendo a este proyecto es absolutamente injustificable ya que existe un trabajo técnico de definición de varias alternativas realizado por los propios servicios técnicos del Ayuntamiento; esa base fue trabajada también con la ciudadanía a través de un proceso participativo muy interesante con presencia de colectivos ciclistas, representantes vecinales, personal técnico y la Mancomunidad, y únicamente restaba incorporar los consensos básicos surgidos de ese proceso a los documentos base para poder poner en marcha la redacción del proyecto".



EH Bildu ha afirmado que "es evidente que para UPN, PP y Ciudadanos la movilidad sostenible no es una prioridad, como tampoco lo es escuchar las demandas de la ciudadanía y en esta materia sólo les interesa lo que suponga inundar de nuevo las calles del centro de vehículos privados o llevar los carriles bici a las aceras como hicieron durante décadas". La coalición ha asegurado que éste es "un proyecto clave para la ciudad ya que supone completar, junto a las actuaciones en Pío XII, II Ensanche y Txantrean Poliki, el eje ciclable Este-Oeste".

Selección DN+