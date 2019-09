28/09/2019 a las 06:00

Entienden que su demanda no genera mayores dificultades, especialmente cuando no se trata de una práctica para nada ajena ni extravagante. Un colectivo de padres y abuelos del barrio de Mendillorri elevan la voz para tener un lugar más al que acudir los fines de semana. “Pedimos que los responsables municipales se pongan de acuerdo y permitan la apertura del patio de los tres colegios públicos de la zona (El Lago, Elorri y Mendillorri) para que nuestros hijos puedan disfrutar de más alternativas de ocio”, esgrimen los afectados.

Entre quienes formalizan la petición se encuentra él, el padre de un niño con parálisis cerebral que requiere de una silla de ruedas para poder desplazarse. “En nuestro caso, el cierre del recinto es un impedimento total porque a mi hijo le encanta bajar al patio y ver al resto de niños correr y jugar. Le entretiene un montón”, explica el progenitor. No obstante, y quieren dejarlo claro, no se trata solamente de este supuesto, sino que la medida reportaría seguridad a todos los menores del barrio, ya que podrían jugar en un perímetro acotado.

Así, entre los argumentos que defienden se encuentra el añadido de que, a pesar de estar cerrado, hasta el lugar acceden y “con gran facilidad”, decenas de jóvenes que solamente tienen que saltar la verja. “Juegan dentro sin problemas y se les puede ver casi cualquier fin de semana. Además, aprovechan que no hay menores ni adultos que vigilen para beber y fumar a sus anchas”, denuncian los padres. Es por este motivo por el que solicitan al Ayuntamiento de Pamplona que no eche balones fuera. “Cantidad de veces llamamos a Policía Municipal para que abra el colegio ”, cuentan los afectados pero no es la vía. De hecho, en muchas ocasiones los agentes no pueden acudir por tener que realizar otras labores, En tal tesitura proponen una alternativa: un horario de apertura. Ahora, la duda es quién les tiene que atender. “Hasta hoy se han ido pasando la ‘patata caliente’ entre todos y nadie nos da salida”.

