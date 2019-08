El Ayuntamiento de Pamplona incorpora incentivos fiscales en la regulación de tributos

Actualizada 26/08/2019 a las 14:05

El Ayuntamiento de Pamplona va a incorporar nuevos incentivos fiscales medioambientales y sociales en la regulación de tributos y precios públicos, tal y como han explicado en rueda de prensa el alcalde de Pamplona, Enrique Maya, y la concejala delegada de Servicios Generales, María Echávarri.



El anteproyecto de modificación de ordenanzas fiscales y normas reguladoras de precios públicos se ha presentado este lunes a la Junta de Gobierno Local para iniciar un proceso de consulta e información pública previos a la tramitación ordinaria del proyecto en Junta de Gobierno Local y en la Comisión de Presidencia.



De acuerdo al anteproyecto, el Consistorio pamplonés bonificará el impuesto de circulación para vehículos ECO y '0 emisiones', además de eximirles de pagar zona azul a los '0 emisiones'.



Asimismo, reducirá las tarifas de los apartamentos tutelados para rentas vulnerables con tarifa progresiva en todos los tramos y de la Escuela de Música Joaquín Maya y de la Escuela de Artes y Oficios Catalina de Oscáriz, ponderando ingresos por miembros unidad familiar.



Otras medidas son la reducción del tipo impositivo de viviendas deshabitadas y la introducción del concepto, requisitos, y acreditación de familia monoparental de acuerdo con la Ley Foral 5/2019 para la acreditación de las familias monoparentales en la Comunidad Foral de Navarra. El Ayuntamiento contará en 2020 con un total con 24 ordenanzas fiscales, una nueva para contemplar las bonificaciones del Impuesto de Vehículos, y 15 normas reguladoras de precios públicos.



NO HAY PREVISTO INCREMENTO DE IMPUESTOS PARA 2020



Por lo que respecta al criterio general de revisión de tarifas, el Ayuntamiento no tiene previsto el incremento de impuestos, tasas y precios públicos para 2020, sin perjuicio de la revisión puntual de alguna tarifa como la del uso de espacios municipales por parte de partidos políticos o la de las visitas guiadas teatralizadas con entrega de productos.



En el mismo sentido, según el Ayuntamiento, la actualización del tipo de gravamen de la contribución urbana no quiere ser un aumento de la presión fiscal sino que únicamente pretende mantener la recaudación total de la contribución, compensando la depreciación del valor catastral de las inmuebles de la ciudad.



Así, se modificará el tipo de gravamen proporcionalmente a esa depreciación por antigüedad, manteniendo el contribuyente el pago similar al que ha realizado en 2019. Este criterio es el mismo que viene aplicándose años atrás.



APOYO A VEHÍCULOS ECO Y "0 EMISIONES"



Los vehículos denominados ECO y "0 emisiones" tendrán que tener acreditación de la Dirección General de Tráfico y que así conste en los censos municipales. Además, los del tipo "0 emisiones" no estarán sujetos al pago de las tasas de la zona azul.



El Ayuntamiento ha recogido estas bonificaciones del impuesto de vehículos de tracción mecánica (conocido como impuesto de circulación) de acuerdo a la potestad que le otorga la ley foral 2/1995 de Haciendas Locales de Navarra, a partir de la modificación operada por la Ley foral 3/2019, de 24 de enero. Con el objetivo similar de impulsar la sostenibilidad, entre las nuevas medidas en las que trabaja el Consistorio pamplonés está la de promover un incentivo fiscal que pueda compensar, aunque sea mínimamente, el mayor coste de adquisición de este tipo de vehículos.



El anteproyecto de modificación de ordenanzas fiscales y normas reguladoras de precios públicos también propone reducir el tipo impositivo del impuesto de viviendas deshabitadas al mínimo previsto en la ley foral de Haciendas Locales.



Esta medida se adopta teniendo en cuenta que este impuesto foral grava a personas físicas y jurídicas, y una vez el Gobierno de Navarra tenga definido el registro de viviendas deshabitadas será aplicable sin distinción a todos los sujetos pasivos, tanto propietarios de varios inmuebles como particulares con una vivienda.



Para las personas mayores se plantea una reducción en las tarifas de los apartamentos tutelados, por igualdad fiscal y para evitar confiscatoriedad. Se adoptarán dos medidas. Por una parte, la renta de referencia para el cálculo de la tarifa se reducirá en 100 euros al mes, igual que está previsto para viviendas comunitarias. Por otra, se aplicará el criterio de progresividad fiscal en lugar de la proporcionalidad vigente que lleva a "disfunciones" en el cálculo de cuotas para aquellas rentas situadas en los límites de los tramos más bajos.



SE INTRODUCE EL CONCEPTO DE FAMILIA MONOPARENTAL



Con carácter general se introducirá en los textos de las ordenanzas y normas de contenido fiscal el concepto, requisitos, y acreditación de la condición de familia monoparental definido en la ley foral 5/2019, de 7 de febrero, para la acreditación de las familias monoparentales en la Comunidad Foral de Navarra.



Otra cuestión que se plasma en esta propuesta inicial es el inicio de un proceso de cambio del concepto de ingresos per cápita, tanto para la aplicación de tarifas como de reducciones, ponderando los ingresos según el número de miembros de la unidad familiar. Este proceso se desarrollará con mayor alcance a lo largo de 2020. Se comenzará la revisión con los precios de la Escuela de Música Joaquín Maya y de la Escuela de Artes y Oficios Catalina de Oscáriz.



Tras la aprobación este lunes en la Junta de Gobierno Local del anteproyecto, se abre un proceso de consulta pública e información pública a través de la página web municipal www.pamplona.es tanto a personas y organizaciones potencialmente afectadas como en general a cualquiera que quiera realizar aportaciones. Este plazo se extenderá hasta el 9 de septiembre. Así se garantiza, según prevé la normativa, la participación ciudadana en esta fase inicial.



Una vez finalice el plazo, se preparará el proyecto de modificaciones que seguirá su trámite en Junta de Gobierno y Comisión de Presidencia previamente a su debate en Pleno. Posteriormente, aprobada inicialmente por el pleno la propuesta de modificaciones, se abrirá un nuevo trámite de audiencia e información pública para la presentación de alegaciones y reclamaciones antes de su aprobación definitiva.

