La futbolista Ainhoa Tirapu lanzará el chupinazo de Barañáin

08/06/2019 a las 06:00

La capitana y portera del Athletic Club, Ainhoa Tirapu De Goñi, será la encargada de lanzar el chupinazo que abrirá las fiestas de Barañáin. Será el día 26, miércoles, desde el balcón de la Casa Consistorial. Vivirá así, a los 34 años, un inicio festivo que se ha perdido en las últimas ediciones por obligaciones deportivas. Natural de Barañáin, con 20 años marchó a tierras bilbaínas a practicar su afición por el fútbol al que hoy en día se dedica de forma profesional.

Ainhoa Tirapu fue propuesta por el colectivo feminista Hagin y para ellas tuvo palabras de agradecimiento y una camiseta firmada del equipo femenino con el que ha participado en la liga española y en diferentes competiciones europeas. No hubo más propuestas que cumplieran los requisitos que puso el Consistorio en el proceso con el que buscaba alternativas para que los vecinos eligieran al encargado de lanzar el cohete. No hubo, por tanto votación popular para esta edición. Tirapu no borró la sonrisa al ser anunciada como protagonista del inicio festivo en un año en el que el fútbol femenino ha cobrado protagonismo. Ella inició su carrera en Lagunak y en 2005, tras unos meses en Extremadura, pronto recaló en el Athletic, contó. La alcaldesa en funciones de Barañáin, Oihaneder Indakoetxea (EH Bildu), anunció su designación y destacó su trayectoria de 350 partidos como guardameta del conjunto rojiblanco. “Un hito en la historial del club”. Habló de sus orígenes en Barañáin y del paso por la selección española de fútbol, con la que jugó 46 partidos oficiales, incluido el Mundial de fútbol femenino celebrado en Canadá hace cuatro años. “Luchadora constante dentro y fuera del campo, esta leona licenciada en Química lucha por el reconocimiento y la igualdad de condiciones en el deporte femenino”, leyó. Después resaltó el “honor” que suponía que fuera la encargada de abrir las fiestas.

90.000 euros

El Consistorio presentó las fiestas que se prolongarán hasta el domingo 30 de junio. La organización, de nuevo, se ha hecho en colaboración don diferentes colectivos, algunos de los cuales arroparon ayer la presentación a cargo de la alcaldesa, la edil de cultura, Ainhoa Oyaga (EH BIldu) y las técnicas de Igualdad, Iruña Martíenz Lorea, y de Cultura, Ana Díez de Ure.

Destacaron los criterios que han marcado el trabajo de preparación. Como en años anteriores, se propusieron ampliar actividades a diferentes plazas; tener en cuenta la perspectiva de género en las actividades propuestas; el respeto al medio ambiente y la organización de actos bilingües.

El programa, con 90.000 euros de presupuesto (7.000 más que en 2018), mantiene actividades consolidadas como los fuegos artificiales, las verbenas y discos móviles. También el festival de bertsos, el de jotas en euskera y castellano o el campeonato de kronofardo; los homenajes a mayores y niños y los programas de sensibilización contra consumos o agresiones sexistas.

Etiquetas Barañáin

Selección DN+