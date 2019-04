Cambra pide a los corporativos de Pamplona que cumplan sus promesas electorales

19/04/2019 a las 06:00

Las peticiones de perdón y misericordia sonaron el jueves en la parroquia de San Agustín en las voces de la Capilla de Música de la Catedral. El anónimo ‘Miserere’ acompañó a la efigie de las Cinco Llagas de Cristo, la Cruz Alzada, el clero parroquial, miembros de la corporación municipal, los representantes de la junta de la Hermandad de la Pasión y la guardia de gala de Policía Municipal en una solemne procesión en el interior del templo.



Fermín y Juan Manuel Martínez Tellez, José Manuel Calavia Ordóñez y Ángel Yanguas portaban la imagen de las llagas de Cristo sujeta por dos ángeles. Una pieza de propiedad municipal que data de finales del siglo XVIII o principios del XIX. Minutos después, de nuevo la Capilla de Música con el ‘Inter vestibulum’ de Cristóbal de Morales imploraba el perdón para los presentes, más de un centenar de personas que llenó la iglesia.



Fue el acto principal de la renovación del voto de las Cinco Llagas por las que el Ayuntamiento rememora el acuerdo municipal que se instauró en mayo de 1601 en agradecimiento a que cesara la epidemia de peste bubónica que asolaba la ciudad.



LAS LLAGAS ACTUALES



Pero el párroco de San Agustín, Juan José Cambra se encargó de recordar que todavía son muchas las llagas abiertas en la sociedad actual.



Habló de las víctimas de las guerras y el terrorismo, de la tortura; de los que han perdido la salud o entran en un depresión por la pérdida de un ser querido; de las personas que han quedado solas, incomprendidas por la inmigración, la vejez o la enfermedad. Y de los pobres, “que son pobres por culpa de los ricos, no por causas naturales ni por voluntad propia”.



Cambra no desaprovechó la oportunidad de dirigir unas palabras a los representantes municipales, dispuestos en semicírculo junto al altar, a quienes instó a no detenerse en “asuntos baladíes” para encargarse de invertir “todos los recursos posibles en curar todas esas llagas”. “Tratad de cumplir todas vuestras promesas que hacéis ahora en vísperas de elecciones por el bien común”, añadió.



Cambra continuó su oración comparando las llagas de Cristo como ventanas, por las que mirar la misericordia de Dios; o como una puerta por la que poder entrar y que Cristo nos vaya transformando.



La celebración se prolongó durante una media hora. La corporación municipal, con Iñaki Cabasés, de Geroa Bai, como máximo representante municipal en sustitución del alcalde Joseba Asiron, salió minutos antes de las cinco de la Casa Consistorial.



Catorce de los veintisiete concejales asistieron: Enrique Maya, María Caballero, Ana Elizalde, Ana Lezcano, María García Barberena, Román Luzán, Gabriel Viedma y Juanjo Echeverría, de UPN; Javier Leoz, junto a Iñaki Cabasés, de Geroa Bai; y los tres concejales del PSN, Maite Esporrín, Patricia Fanlo y Eduardo Vall. No asistieron miembros de Bildu, Aranzadi ni Izquierda Ezkerra.



Desde la iglesia de San Agustín, por Calderería y Mercaderes, la corporación regresó al Ayuntamiento concluido el acto.



DECORACIÓN DE LA FACHADA



La fachada de la Casa Consistorial tuvo este Jueves Santo una decoración especial. Se colocaron en los balcones los reposteros, unos paños rectangulares bordados que contiene el escudo de Pamplona, el emblema de las Cinco Llagas y los escudos de los antiguos burgos de la ciudad, San Nicolás, San Cernin y Navarrería. El Ayuntamiento decidió su confección en 1614.

