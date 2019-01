Actualizada 29/01/2019 a las 17:02

La Asociación Teletaxi San Fermín, que cubre el servicio de taxi en la comarca de Pamplona, ha confiado en que el conflicto en el sector se resuelva "con sentido común, siempre con la ley en la mano", aunque no descarta movilizaciones si no se llega a acuerdos con las administraciones.



Eneko Petrina, miembro de la junta de la Asociación, ha aseverado que los taxistas de Pamplona no descartan las movilizaciones: "Yo por mi trabajo haré lo que haga falta".



Sin embargo, "no queremos llegar a eso, y por este motivo queremos sentarnos y hacer las cosas bien, ordenadas y con sentido común", ha señalado.



Petrina ha comentado que los taxistas de Pamplona y comarca están pendientes del traspaso de competencias de Fomento a las comunidades autónomas y de negociar después con el Gobierno de Navarra y con el Ayuntamiento de Pamplona "para ver si somos capaces de abordar el tema y buscar una solución a tiempo".



En este sentido, ha apuntado que ven "predisposición" por parte del Gobierno de Navarra y ha indicado que "ahora es el momento de sentarse y abordar el tema con las reivindicaciones que hemos puesto encima de la mesa".



El representante de la Asociación ha subrayado que en Pamplona hay empresas de vehículos de alquiler con conductor (VTC) desde hace muchos años y están conviviendo con los taxis "sin ningún problema, porque cada uno tiene su mercado".



"Para las VTC tradicionales, las nuevas, sobre todo Uber y Cabify, están desvirtuando el sector, porque quieren acaparar el mercado sin estar sujetos a ninguna norma", ha denunciado.



Estas nuevas VTC "han salido del espacio exterior, han caído en la Tierra y quieren trabajar sin estar reguladas y sin licencias", ha asegurado.



Petrina ha explicado que las VTC hacen un servicio privado, siempre con una precontratación, para un viaje interurbano, con coches de gama alta, para un determinado tipo de cliente.



En cambio, ha resaltado, el taxi es un servicio de interés público, que opera generalmente en el ámbito urbano y "regulado con unas tarifas, un taxímetro, unos precintos, una ITV cada seis meses, porque, si no, esto sería la ley de la selva".

