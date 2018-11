Los desafíos de los feminismos islámicos llegan a Condestable

Actualizada 18/11/2018 a las 12:36

Los feminismos islámicos serán el tema principal de una conferencia que tendrá lugar este lunes, 19 de noviembre, en Civivox Condestable y que tratará sobre el protagonismo de las mujeres y sobre las diferencias entre los feminismos en el islam. Comenzará a las 19.30 horas, con entrada libre, previa retirada de invitaciones. Esta conferencia se organiza en colaboración con el Espacio Redo y es un complemento al curso ‘Mundo islámico: política y sociedad en el mundo contemporáneo’, que imparte la red Civivox entre los meses de noviembre y enero.

La primera conferencia la impartirá Laure Rodríguez, que ha sido codirectora del Congreso Internacional de Feminismo Islámico. Ha formado parte también del departamento Equality and Women Studies del EMUI EuroMed University. Asimismo, es cofundadora de la asociación de mujeres musulmanas Bidaya, UMME y del grupo Red Musulmanas. Pertenece a la la Red International Women’s Islamic Initiative in Spirituality and Equality (WISE) y de la Plataforma de Mujeres Artistas Contra la Violencia de Género. Es autora del libro ‘Falsos mitos de la mujer en el islam’.

El ciclo tendrá una segunda conferencia en el mes de diciembre. El lunes día 10, a las 19.30 horas también en Condestable, se hablará sobre la situación en Oriente Medio. Se abordarán temas como los conflictos bélicos y las tensiones regionales, los Estados y las movilizaciones sociales, las nueavs alianzas estratégicas, el islamismo y el yihadismo de los Hermanos Musulmanes a Al Qaeda y Daesh e incluso las injerencias extranjeras.

Impartirá la conferencia Ignacio Álvarez- Ossorio Alvariño, profesor titular de Estudios Árabes e Islámicos en la Universidad de Alicante e investigador del Taller de Estudios Internacionales Mediterráneos de la Universidad Autónoma de Madrid y del Instituto Universitario de Desarrollo Social y Paz de la Universidad de Alicante. Ha escrito varios libros sobre el mundo árabe, entre ellos, ‘¿Por qué ha fracasado la paz? Claves para entender el conflicto palestino-israelí’, ‘Siria contemporánea’, ‘Sociedad civil y contestación en Oriente Medio y Norte de África’, ‘La primavera árabe revisitada: reconfiguración del autoritarismo y recomposición del islamismo’ y ‘Siria: revolución, sectarismo y yihad’. Es también articulista y colaborador en varios medios de comunicación





