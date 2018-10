Pamplona celebra la III Semana del Producto Local

Actualizada 05/10/2018 a las 12:48

Pamplona celebrará del 10 al 14 de octubre la Semana del Producto Local con visitas a productores agroalimentarios de toda la geografía navarra, con jornadas técnicas, catas, talleres, degustaciones y una feria con más de 50 artesanos que convertirán el centro de la ciudad en una fiesta del producto artesano local. El Ayuntamiento de Pamplona ha organizado esa iniciativa en colaboración con la asociación de Elaboradores de Alimentos Artesanos, el Consejo de la Producción Agraria Ecológica de Navarra (CPAEN) e INTIA-Reyno Gormet Tecnologías e Infraestructuras Alimentarias para reivindicar la calidad de la producción local y su importancia para la vertebración social y económica.

La concejala delegada de Economía Local Sostenible Patricia Perales ha presentado este viernes por la mañana en rueda de prensa la tercera edición de este programa, en compañía de representantes del Consejo de la Producción Agraria Ecológica de Navarra (CPAEN), Franco Malucelli Bruno; de INTIA-Reyno Gourmet, Juanma Intxaurrandieta, y de la Asociación de Elaboradores de Alimentos Artesanos, Jesús Orduna. El programa completo puede consultarse en www.pamplona.es/productolocal.

El objetivo de esta iniciativa es visibilizar y poner en valor los productos locales, el trabajo de los productores y toda la filosofía que rodea la producción local por su contribución a la sostenibilidad y a unos hábitos saludables de alimentación por la contrastada calidad de estos alimentos y por ser motor de la economía de Pamplona y de toda la Comunidad Foral.

PROGRAMA DE FORMACIÓN EN GESTIÓN Y TURISMO GASTRONÓMICO

La III Semana del Producto Local se abrirá el miércoles a las 10 horas con una jornada técnica sobre alimentación, territorio y desarrollo rural en el espacio Geltoki, en la antigua estación de autobuses. Esta jornada inaugural está dirigida a productores y productoras, entidades relacionadas y público en general interesados en el producto local y el desarrollo rural. En esta jornada se expondrán experiencias como la de Cristian Aguerre y su caserío en Itsasu, que hablará del caserío como modelo de explotación, o de las experiencias realizadas por distintas asociaciones y entidades para la valorización del producto local en circuitos cortos. En este sentido, está prevista la intervención de Manex Aranburu, técnico de desarrollo rural en la comarca de Goierri. En esta jornada se dará además a conocer el proyecto europeo RESELoc, Red para la Estructuración del Sector Ecológico y Local hasta la restauración colectiva. Se trata de un proyecto de cooperación para impulsar la introducción de productos ecológicos y/o locales en la restauración colectiva como comedores escolares, hospitales y residencias. Explicarán el proyecto Garbiñe Elizaicin y Paola Eguinoa, de INTIA.

La Semana del Producto Local también pondrá en valor el turismo gastronómico en Pamplona. El jueves 11 de octubre, de 17 a 20.30, también en Geltoki, se celebrará la I Jornada de turismo gastronómico de Pamplona, una jornada técnica dirigida a gastrónomos, cocineros, estudiantes de cocina, empresas turísticas especializadas en turismo gastronómico y aquellas personas interesadas en la gastronomía. Contará con la participación de Pablo Orduna, profesor del Basque Culinary Center, se presentará el proyecto Biochef, se tendrá la oportunidad de conocer una experiencia de turismo gastronómico de Hondarribia y, finalmente, se realizará una masterclass de la mano de Mikel Zeberio.

FERIA, DEGUSTACIONES, TREN TURÍSTICO Y CONCURSOS

En el marco de la Semana del Producto Local, la Feria de Producto Local saldrá a la calle y llenará el centro de la ciudad de puestos artesanos. Desde las 18 horas del jueves 11 de octubre hasta las 14.30 horas del domingo 14, 50 artesanos de diferentes organizaciones comprometidas con el concepto de producto local crearán este mercado y feria en la Plaza del Castillo. Será un gran mercado de productos locales que permitirá el contacto directo entre el productor y el consumidor final. El horario de la feria será el jueves de 18 a 20. 30 horas, viernes y sábado de 11 a 14.30 y de 17 a 20.30 horas, y el domingo, de 11 a 14.30 horas. Participarán las dos ciudades socias del Proyecto Creacity, Bayona y Hondarribia.

Junto al mercado, habrá una carpa para la degustación de los productos del mercado, además de catas, exhibiciones y talleres, también para los más pequeños. Así, el viernes habrá a las 12 horas cata de aceite de oliva virgen extra ecológico, a las 13 horas cata de vino ecológico, a las 18 horas exposición del pimiento y a las 19 horas demostración de cómo preparar conservas vegetales ecológicas. Para el sábado, están previstas más actividades gastronómicas: cata de queso DO Roncal a las 12 horas, armonía de diferentes variedades de patatas del Pirineo navarro y DO aceite de Navarra a las 13 horas, taller de cocina infantil a las 17.45 horas y musicata de vino DO Navarra a las 19 horas. El domingo por la mañana habrá un nuevo taller de cocina infantil a las 11.45 horas y cata de queso DO Idiazabal a las 13 horas.

Todas las actividades gastronómicas serán gratuitas pero para participar es preciso apuntarse, dado que las plazas para cada actividad son limitadas. Las inscripciones pueden realizarse a partir del jueves 11 de octubre en la Oficina de Turismo (Plaza Consistorial) o en el puesto de información de la Plaza del Castillo hasta el inicio de la actividad.

La feria contará con un puesto de información de la oferta turística desarrollada por las ciudades de Pamplona, Bayona y Hondarribia en el marco del proyecto Creacity. Las tres ciudades están trabajando por la creación de un producto turístico conjunto basado en el patrimonio amurallado y su gastronomía.

También habrá degustación en las tiendas gourmet. La consulta de establecimientos y horarios puede realizarse en el punto de información en la feria de la Plaza del Castillo.

Junto a estas actividades, desde la Plaza del Castillo saldrá durante todo el día un tren turístico que llevará a los pasajeros a las huertas de Pamplona. El tren estará operativo viernes, sábado y domingo de 11 a 14 horas y de 17 a 20 horas, y los viajes serán gratuitos.

El sábado, además, habrá una excursión a pie desde la Plaza del Castillo al Mercado de Santo Domingo, donde se acompañará a un reconocido chef a comprar productos que después cocinará en el propio mercado. La actividad se denomina ‘Del mercado al plato’ y las personas que participen tendrán la posibilidad de probar las recetas en la degustación que se realizará tras la demostración culinaria. Esta actividad se realizará a las 11 horas y es gratuita, si bien es preciso apuntarse ya que hay 25 plazas. Las inscripciones pueden realizarse a partir del viernes 12 de octubre en la Oficina de Turismo o en el puesto de información de la Plaza del Castillo.

