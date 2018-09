04/09/2018 a las 16:36

Burlada es la localidad protagonista del cupón de la ONCE del lunes, 10 de septiembre, perteneciente a la serie ‘Mi pueblo’, dedicada a localidades con nombres singulares.

Cinco millones y medio de cupones difundirán esta localidad por toda España.

El cupón ha sido presentado por Jesús Buitrago Calzado, delegado de la ONCE, y José María Noval Galarraga, alcalde de Burlada.

Burlada ha tenido, a lo largo de la historia, diversas denominaciones, aunque la forma actual figura desde el siglo XV. El rey Carlos el Noble convirtió el lugar en residencia de verano de la familia real, llenándose el pueblo de nobles y de gentes de armas.

En 1630 el rey vendió a Sancho Monreal la jurisdicción baja y mediana de Burlada. Desde entonces, Burlada pasó a ser lugar de señorío hasta los comienzos del XIX. A comienzos del siglo XX Burlada era un concejo de la Cuenca de Pamplona. La explosión demográfica llegó a partir de 1950, con la presencia multitudinaria de inmigrantes y la necesidad de proporcionar suelo y vivienda debido a la expansión industrial de Pamplona, de la que dista tres kilómetros. Burlada está situado en un llano a la derecha del río Arga.

El visitante encontrará interesantes monumentos como la Iglesia de San Juan, edificio de planta latina y construcción moderna, del que lo más destacable es el mobiliario que decora su interior y que procede de diferentes puntos de Navarra. O la Parroquia de San Blas, cuyo edificio actual fue proyectado por el arquitecto Serapio Esparza y construido por Rufino Martinicorena, y que cuenta con un retablo procedente de Tudela, de estilo Neoclásico. Y destacar también el Puente de Burlada, medieval, de seis arcos de medio punto, y unos 80 metros de largo.

El Cupón Diario de la ONCE ofrece, por 1,5 euros, 55 premios de 35.000 euros a las cinco cifras. Además, el cliente tiene la oportunidad, por 0,5 euros más, de jugar también a la serie, y ganar “La Paga” de 3.000 euros al mes durante 25 años, que se añadirá al premio de 35.000 euros. Tendrán premio de 500 euros los números anterior y posterior al agraciado; y premio de 200, 20, y 6 euros a las cuatro, tres y dos últimas cifras, respectivamente, del cupón premiado. Así como reintegros de 1,5 euros a la última y primera cifra.

Los cupones de la ONCE se comercializan por los 20.000 agentes vendedores de la ONCE. Como siempre, gracias al Terminal Punto de Venta (TPV), el cliente puede elegir el número que más le guste. Además, se pueden adquirir desde la página web oficial de Juegos ONCE (www.juegosonce.es), y establecimientos colaboradores autorizados.





