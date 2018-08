30/08/2018 a las 06:00

Este es su año. Y en la Peña los Cubas de Berriozar lo saben con creces. Hace ya 40 años que un grupo de jóvenes, entre 11 y 14 años, del Berriozar viejo, cuando aún no existía la parte del polígono, se juntaron y crearon una de las peñas más numerosas de la localidad. Y no hay mejor forma para celebrar el aniversario que lanzar el cohete anunciador de las fiestas de Berriozar, que durante tantos años han animado con sus actividades para todos.



De entre su más de 60 so

Selección DN+