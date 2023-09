La rectora de la Universidad de Navarra apuesta por "abrir horizontes" en la sociedad

"Abrir nuevos horizontes y amplitud de miras". Es la misión que debe perseguir una universidad en cualquier sociedad. Como la Universidad de Navarra en la Comunidad foral. Así lo ha expuesto la rectora del campus, la pamplonesa María Iraburu Elizalde, en una nueva sesión de los Desayunos DN Management, organizada por Diario de Navarra. Ante más de 180 invitados de todos los sectores de la sociedad navarra (ámbito académico, de la empresa, la economía, la cultura...), esta catedrática en Biología hizo balance a sus casi dos años al frente de la Universidad de Navarra. Una institución que cuenta este curso con 13.500 alumnos y 6.700 empleados. Tras una presentación del presidente del consejo de administración del Grupo la Información, Luis Colina; y la directora territorial de CaixaBank en Navarra, Aragón y La Rioja, Isabel Moreno, la directora de comunicación de La Información, Belén Galindo, condujo la charla con María Iraburu durante poco más de una hora en el Hotel Tres Reyes. El evento estuvo patrocinado por CaixaBank y la constructora VDR.

Eduardo Buxens

La responsable de este campus navarro confesó que "no es lo mismo ser rectora que vicerrectora". "Me ha llamado la atención la riqueza de las relaciones que mantengo ahora con empresas, instituciones... A la universidad siempre se nos ha criticado ser "una torre de marfil" pero no es así y estos contactos son muy enriquecedores. Ser rectora es convertirse en una especie de "atalaya" de la sociedad, reconoció.

Recordó, además, que la misión de cualquier institución universitaria debe ser "la apertura de miras" y que la vocación profesional de hombres y mujeres sea desarrollada. Los campus, subrayó, son los lugares donde se forma el talento. Para lo que es necesario, insistió, "la genética y la epigenética". "La genética es la misma desde que se fundó la UN en 1952: un lugar de encuentro, de explorar y buscar la verdad". Mientras que la epigenética (entorno), las ideas de quienes dirigen. A este respecto, recalcó, son fundamentales la investigación y la internacionalización. Actualmente, un tercio de los estudiantes son extranjeros y proceden de 118 países. "Lo que también es muy enriquecedor para los estudiantes navarros, porque se encuentran en un entorno internacional".

MÁS BECAS

Respecto de las líneas de gestión del día a día, la rectora apuesta por una “educación transformadora”. “Hay que reinventarse constantemente y facilitar el acceso a la universidad con más becas para facilitar el acceso a todo el mundo”. Además, añade, el campus debe ser “más saludable”. “Debemos apostar por el bienestar físico y psíquico de los estudiantes. Por el deporte, la convivencia...”

Otra de las líneas de gestión es la “investigación de impacto y con foco” en todos los proyectos. “Se puede ser competitivo sin ser grande. Nos interesa más la dimensión humana de la persona”. Y el tercer pilar en el que se apoyan es la sostenibilidad. “Nos la tomamos en serio. Debemos pensar cómo no estar en la ‘torre de marfil’ para gestionar el talento que requieren las empresas. Algo que ya debe comenzar en Educación Primaria y Secundaria”.

MUJERES REFERENTES

María Iraburu Elizalde es la primera navarra y la primera mujer en dirigir la Universidad de Navarra. Una cuestión a la que se refirió en su discurso. "Es una señal de evolución de la sociedad. Merece la pena reflexionar para que el talento femenino llegue a despegar con toda su potencialidad. Y me hace ilusión aportar a mi tierra desde este nivel", resumió. La rectora insistió en la necesidad de aportar a niñas y jóvenes modelos de féminas que ocupen cargos de responsabilidad. "Ojalá veamos a más mujeres en puestos de liderazgo". Una necesidad que, recalcó, es más necesaria en el ámbito científico y tecnológico. "Aunque hay que evitar forzar a los futuros universitarios a que estudien algo que no quieren". En su caso, recordó, cuando ella comenzó sus estudios de Biología en 1982 en el mismo campus, ya contó con muchas mujeres referentes, como la decana de su facultad (María Pilar Sesma) o su directora de tesis, María Jesús López Zabalza. "Me vi rodeada de mujeres líderes".