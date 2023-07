Alzórriz (PSN): "La propuesta de gobernabilidad de UPN no tiene ningún tipo de recorrido"

secretario de Organización del PSN, Ramón Alzórriz, ha respondido en público a la "no tiene ningún tipo de recorrido". Elha respondido en público a la oferta lanzada este miércoles por el presidente de UPN, Javier Esparza , para favorecer la gobernabilidad de Navarra sin EH Bildu, una propuesta que

Lo ha sentenciado así ante los periodistas tras participar en una concentración contra la violencia machista ante el Parlamento foral, donde ha sido preguntado por las negociaciones para un pacto de Gobierno en Navarra entre PSN, Geroa Bai y Contigo-Zurekin, que necesitaría de al menos la abstención de EH Bildu para la investidura de María Chivite.

"Me llamó este miércoles -ha dicho Alzórriz sobre Esparza- y no le pude coger porque la prioridad para nosotros ahora es negociar un gobierno. Estábamos negociando el futuro de Navarra, el futuro del Gobierno de Navarra, y ya le decimos desde aquí que esa propuesta que nos hace UPN no tiene ningún tipo de recorrido", ha avanzado el socialista.

Así, ha reiterado que en su formación están "determinados a confluir en un gobierno progresista liderado por María Chivite con los actuales socios y en eso estamos y vamos a seguir trabajando".

Sobre las negociaciones con sus actuales socios de Gobierno para la reedición del pacto, Alzórriz ha considerado que "van hacia adelante. Estamos ahora también hablando de los últimos flecos en el acuerdo programático y también de estructura. Evidentemente, ahí es donde nos vamos a centrar".

No obstante, ha ahondado en rechazar explorar otros apoyos con grupo como UPN, "que han sido capaces de pactar con Vox en San Adrián para quitarle la alcaldía al grupo más votado como es el PSN; con grupos como UPN que han sido capaces de acusarnos de haber alcanzado un acuerdo con EH Bildu para gobernar Navarra, cuando no es cierto".

También es desde UPN desde donde "han aplaudido que esas afirmaciones de 'Que te vote Txapote' o quienes han intentado derogar el sanchismo y no han podido con los votos del Partido Popular porque acaba de decir nuevamente que quiere que va a apoyar a Feijóo".

"Con esos, con ese tipo de partidos, nosotros no tenemos nada que ver, somos la antítesis", ha incidido para considerar "un poco incongruente querer tumbar el sanchismo y querer apoyar al Gobierno del Partido Socialista aquí y querer apoyar a Feijóo" a la vez en el Gobierno en Madrid".

Por ello, "confianzas con UPN, cero", ha dicho Alzórriz.